HABER

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi İvaniç ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.04.2018 18:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Mladen İvaniç ile görüştü.Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul’a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’la yaptığı görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç’i kabul etti.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey üyesi Mladen İvaniç ile görüştü.
Başbakan Binali Yıldırım, Avrasya Ekonomi Zirvesi nedeniyle İstanbul’a gelen Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov’la yaptığı görüşmenin ardından Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konsey Üyesi Mladen İvaniç’i kabul etti. WOW Otel’de yapılan görüşme basına kapalı bir şekilde gerçekleştirildi.

Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!Katırla patlayıcı taşıyan teröristler öldürüldü!
Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!Volkan Bayar'ın sırrı ortaya çıktı!
Yunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğrafYunan bakandan bir tahrik daha! Olay fotoğraf
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Savaş sesleri! ABD ve Rusya'dan son dakika açıklamalar geliyor

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Son dakika! Cezayir'de düşen uçakta 257 kişi öldü

Yasak aşk vahşeti!

Yasak aşk vahşeti!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

NBA yıldızı hamile sevgilisi Khloe Kardashian'ı striptizci güzelle aldattı!

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Motorin fiyatlarına yeni zam! İşte son motorin fiyatları...

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Survivor'da Cumali'nin takım değiştirmesi talebine Acun Ilıcalı'dan açıklama

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Karamollaoğlu: 6 milyon asgari ücretliyle ittifak yapacağız

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan onu görünce gözyaşlarını tutamadı

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

Erdoğan'dan Beştepe'de son dakika açıklamalar

CHP’yi karıştıran anket tartışması

CHP’yi karıştıran anket tartışması

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

AK Parti-MHP ittifakında büyük kriz! Resmi sayfadan sert açıklama

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

Deniz Baykal'ın sağlık durumuyla ilgili yeni gelişme! Aylar sonra ilk kez

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.