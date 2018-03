Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile ortak basın toplantısı düzenleyen Başbakan Yıldırım: “Bosna Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri artacak” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Saray Bosna ziyareti çerçevesinde resmi temaslarına devam ediyor. Başbakan Yıldırım , Bosna Hersek parlamentosunda Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı ç ile ortak basın toplantısı düzenledi. Toplantıda konuşan Başbakan Yıldırım, gösterilen ev sahipliği ve misafirperverliğe teşekkür ederek,” Bosna Hersek ve Türkiye ilişkilerinim köklü bir geçmişi var ve çok ta güzel bir geleceği var. Özellikle Balkanlar’da huzurun, istikrarın kalıcı olarak devam etmesi Bosna Hersek ilişkilerinin Türkiye’ye ve diğer Baklan ülkeleriyle ilişkilerinin gelişmesine bağlıdır. Bu anlamda Türkiye olarak başından beri Bosna Hersek’le ilişkilerimizi her yönde geliştirmek için adımlar atıyoruz. Az önce Sayın Zvizdiç’in de ifade ettiği gibi, Türkiye, Bosna Hersek’in bütün göstergelerinde ilk 10 ülke arasında yer alıyor. Günden güne de ekonomik ilişkilerini ve diğer alanlardaki ilişkilerinin geliştirmek için yeni yeni adımlar atıyor.

“NATO üyeliğini destekliyoruz”

Başbakan Yıldırım Bosna Hersek’in NATO üyeliğini hararetli bir desteklediklerini söyleyerek, “Çünkü barışın ne demek olduğunu en iyi Bosna Hersek ve Türkiye bilir. Dolayısıyla gelecekte bölgede acıların yaşanmaması için NATO üyeliği konusunda önümüzdeki günlerde yapılacak değerlendirmelerde bu güne kadar olduğu gibi Türkiye bundan sonra da Bosna Hersek’in yanında yer alacak ve tam üyelik sürecini destekleyecek. Benzer şekilde diğer ülkeleriyle birlikte Bosna Hersek Avrupa hedeflerinin gerçekleşmesinden yanayız, bunun için de desteklerimiz devam edecek” dedi.

“Bosna Hersek ile Türkiye’nin ilişkileri artacak”

Bölgesel işbirliğinin yanı sıra, ikili işbirliğimizi de geliştirme konusunda daha fazla işbirliği istediklerini kaydeden Yıldırım, “ İşbirliğimizi geliştirme konularını Sayın Zvizdiç ve bakanlar düzeyinde ele alıp görüştük. Şunu memnuniyetle söyleyebilirim ki, enerji ulaştırma ticaret, tarım ve turizm alanında yaptığımız işler var ama daha fazla potansiyelimiz var. Türk yatırımcıları Bosna Hersek’te uzun bir süredir var ama biz bu sayıyı artırmak arzusundayız. Bu konuda yapılması gereken bazı şeyler var. Kısa vadeli küçük sorunlar var bunların çözüleceğine inanıyoruz. Her bir yatırım yeni bir istihdam demek, birçok insan iş ve aş kapısı demek. Esasen Türkiye ‘de Bosna Hersek’te değerli Başbakan ve hükümeti de burada ne kadar çok insana istihdam oluşturursa o kadar hizmet edeceğinin bilincinde bunun için de gerekli gayreti gösteriyor. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyorum” şeklinde kaydetti.

Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaretin arttığını vurgulayarak, “İkili ticaretimiz de artıyor. Artarken denge de oluşuyor. Önceden bizim lehimize bir ticaret dengesi varken şimdi il defa bu senenin ilk aylarında Bosna Hersek’in ihracatı ithalatının üzerine çıktı. Ama toplam ticaret rakamına baktığımız zaman Türkiye Bosna Hersek’in potansiyelini yansıtmıyor. Ticaret hacmimiz 617 milyon dolar, daha önce koyduğumuz 1 milyar doların üzerine çıkmak için biraz daha fazla gayret göstermemiz lazım” dedi.

Bosna Hersek’le devam et ithalatı üzerine vurgu yapan Yıldırım, “Et ithalatıyla ilgili herhangi bir sıkıntı yok. Şu anda 15 bin ton yıllık bir kota var onun önümüzdeki gelecek 5 yıl içerisinde de serbest ticaret anlaşmasıyla belirlenecek bir sisteme göre devam etmesini öngörüyoruz. Onunla ilgili hazırlıklarımız sürüyor. Bu arada Sayın Cumhurbaşkanımızın Bosna Hersek’e bu yılın ortalarında bir ziyareti olacak. Bu ziyaret vesilesiyle başta serbest ticaret anlaşması olmak üzere yaklaşık 10 farklı alanda bir anlaşma imzalanması söz konusu. Bu Bosna Hersek ve Türkiye arasındaki ilişkilerin daha da ileriye taşınması ve ticaret başta olmak üzere turizm tarım ve enerji alt yapısı sektörlerinde yeni iş birliklerinin ortaya konması” şeklinde ifade etti.

Yıldırım Başbakan Zvizdiç alt yapı ve ulaştırma projelerini de görüştüklerinin altını çizerek, “ Bugün görüştüğümüz konulardan bir tanesi de alt yapı ve ulaştırma projeleridir. Bunlar içinde en önemlisi Belgrat-Saraybosna kara yolu projesidir. O projeyle ilgili Ocak ayında yapılan Sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde Bosna Hersek Başkanı ve Sırbistan Cumhurbaşkanı bir araya geldiği toplantıda bunun hayata geçirmesi konusunda bir çalışmanın başlatılmasına karar verildi. Bu çerçevede ulaştırma bakanlığımız teknik uzmanları ciddi anlamda bir çalışma yaptılar. Sonuçta Tuzla ve Visegrad olmak üzere her iki kanattan bir ring oluşturacak şekilde projeyi ele aldılar. Bütün yönleriyle incelediler, fizibilitesini ve ön maliyet hesaplarını yaptılar. Fizibilite ve ön maliyet hesapları yaptılar. Bu yıl içindeki görüşmelerde bu projenin hangi hangi modelle hangi finansman kaynağı ile gerçekleştirilebileceği konusu ele alınıp, buna göre hareket edilecek” dedi.

-“Bosna Hersek 15 Temmuz sonrası Türkiye’nin yanında yer aldı”

15 Temmuz’da gerçekleştirilmeye çalışılan darbe teşebbüsünden sonra Bosna Hersek’in Türkiye’nin yanında yer aldığını belirten Yıldırım, “Bilindiği gibi ülkemiz 15 Temmuz 2016’da hain bir darbe teşebbüsü ile karşı karşıya geldi. FETÖ diye adlandırdığımız terör örgütünün yapmayı çalıştığı bu darbeye karşı Bosna Hersek hükümeti çok hızlı tepki verdi ve bunu ilan ederek karşı olduklarını ilan ederek Türkiye Cumhuriyeti’nin yanın da yer almıştır. Hem bu vesileyle bu desteklerinden dolayı sayın başbakana teşekkür ediyorum. Bosna Hersek halkına Türk milleti adına teşekkür ediyorum. Bu darbenin bastırılması ve sorumluların hukuk içerisinde yargılanması süreci Türkiye’de devam ediyor. Bu örgüt küresel bir örgüt ve maalesef bunların 160 ülkede faaliyetleri var. Bosna Hersek’te de faaliyetleri var. Hükumetin bunların özellikle eğitim ve iş hayatı başta olmak üzere sonlandırma noktasında gösterdikleri gayretten dolayı teşekkür ediyorum. Bunların hala Bosna Hersek farklı isimler altında faaliyet de olduğunu devam ettiğini devam ettiğini biliyoruz. Türkiye Bosna Hersek’le sadece ticari ilişkileri geliştirmekle kalmıyor, aynı zamanda TİKA marifetiyle kültürel değerlerin ortaya çıkarılması ve sosyal sorumluluk niteliğindeki projelerin gerçekleştirilmesi için de ciddi bir gayret gösteriyor. Bu imkanı bize verdiği için Bosna Hersek yetkililerine teşekkür ediyoruz. Balkanların istikrarı ve güveni aslında Avrupa’nın, Ortadoğu’nun güvenliği demektir. Buradaki barışın ve istikrarın bozulmaması için bütün bölge ülkelerine büyük bir sorumluluk düştüğünü biliyoruz. Biz başta Bosna Hersek olmak üzere diğer ülkelere de dostane ilişkilerimizi sürdürmek niyetindeyiz.

-“Avrupa terörle mücadelede yanımızda olmalı”

Avrupa ve bölge ülkelerin terörle mücadele konusunda Türkiye’nin yanında yer almalarını arzu ettiklerini söyleyen Yıldırım, “Türkiye’nin özellikle Ortadoğu’da, Suriye’de, Irak’ta teröre karşı vermekte olduğu mücadele sadece kendi ülkemizi kenti vatandaşlarımızı emniyette almakla kalmıyor aynı zamanda Balkanların ve Avrupa’nın da bir mülteci akınına uğraması ve terör faaliyetlerine maruz kalmasının önüne geçiyor. Bu bakımdan Avrupalı dostlarımız başta olmak üzere bölge ülkelerinin ülkemizin bu mücadelesinde çok daha fazla yanımızda olmasını arzu ediyoruz. Bu ziyaretimiz şüphesiz dost ve kardeş Bosna Hersek’le olan ilişkilerimizin daha da gelişmesi için önemli bir fırsat olacağını düşünüyorum. Aynı zamanda Cumhurbaşkanımızın yapacağı ziyaretle de ciddi bir alt yap oluşturmasını da öngörüyoruz.