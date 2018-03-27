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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'e gidecek

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.03.2018 13:39 | Son Güncelleme

Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic'in davetlisi olarak 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyarette bulunacak

Başbakan Binali Yıldırım, 29-30 Mart'ta Bosna Hersek'e resmi ziyaret gerçekleştirecek.

Başbakanlık Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic'in davetine icabetle 29 Mart'ta Bosna-Hersek'e gidecek.

Zvizdic ile baş başa ve heyetler arası görüşmeler gerçekleştirecek olan Yıldırım'ın Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ve Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile görüşmesi öngörülüyor.

Görüşmelerde, Bosna Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlar'daki gelişmeler tüm boyutlarıyla ele alınacak, ayrıca diğer bölgesel ve uluslar arası meseleler değerlendirilecek.

Başbakan Yıldırım, ziyareti dolayısıyla Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra, Bosna Hersek medyasının temsilcileriyle de bir araya gelecek.

Yıldırım ayrıca Bosna Savaşı'nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği'ni, Bosna Hersek'in ilk Devlet Başkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ve Srebrenitsa Anma Müzesi'ni de ziyaret edecek.

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Anahtar Kelimeler:
Başbakan Yıldırım Bosna Hersek ziyareti

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