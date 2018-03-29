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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 16:17 | Son Güncelleme

Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri'nin Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu'nu oluşturan Temsilciler ve Halklar Meclisleri'nin Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.

Bosna Hersek Parlamentosu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kabule, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisi

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