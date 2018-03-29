Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Parlamentosu'nu oluşturan Temsilciler ve Halklar Meclisleri'nin Başkanlık Divanı üyelerini kabul etti.

Bosna Hersek Parlamentosu'nda basına kapalı gerçekleştirilen kabul, yaklaşık 30 dakika sürdü.

Kabule, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da katıldı.