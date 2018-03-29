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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 20:04 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı İzzetbegoviç ile bir araya geldi

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Bakir İzzetbegoviç ile görüştü.

Bosna Hersek Cumhurbaşkanlığı binasında basına kapalı gerçekleştirilen görüşme yaklaşık 1 saat sürdü.

Görüşmeye, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Sırp üyesi Mladen Ivanic ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci ve Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

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