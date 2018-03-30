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Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.03.2018 11:37 | Son Güncelleme

Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Zvizdic ve Bosna Hersek Reis-ul Uleması Kavazoviç ile kahvaltıda bir araya geldi

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.

Bristol Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen kahvaltılı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.

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Başbakan Binali Yıldırım Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç

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