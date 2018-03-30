Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ve Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile bir araya geldi.

Bristol Oteli'nde basına kapalı gerçekleştirilen kahvaltılı toplantı yaklaşık 1 saat sürdü.

Programa, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş da katıldı.