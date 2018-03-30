Başbakan Yıldırım Bosna Hersek'te

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Kovaçi Şehitliği'ni ve Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrini ziyaret etti.

Yıldırım, Bosna Hersek'te temaslarının son gününde başkent Saraybosna'daki Kovaçi Şehitliği'ne gitti.

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic ile Kovaçi Şehitliği'ne çiçek bıraktı.

Ardından yürüyerek şehitlik alanındaki Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı İzzetbegoviç'in kabrine geçen Yıldırım, Zvizdic ile buraya da çiçek bırakarak dua etti.

Şehitler için Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından dua okundu. Erbaş, duasında "Müslümanlara birlik ve beraberlik ver, her türlü tefrika ve fitneden uzak eyle Allahım. Vatanlarımıza, memleketlerimize göz diken düşmanlara fırsat verme. Allahım, vatanlarımız için bayraklarımız için şehit olan bütün şehitlerimize rahmet eyle." ifadelerini kullandı.

Ziyarette, Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Bosna Hersek Reis-ul Uleması Hüseyin Efendi Kavazoviç ile diğer yetkililer de yer aldı.