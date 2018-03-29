HABER

Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek’te resmi törenle karşılandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 12:25 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te resmi törenle karşılandı.Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç’in daveti üzerine ziyaret gerçekleştirmek için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te resmi törenle karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç’in daveti üzerine ziyaret gerçekleştirmek için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Başbakan Yıldırım, Zvizdiç tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında resmi törenle karşılandı.
Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlardaki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Yıldırım, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra, Bosna-Hersek medyasının önde gelen mensuplarıyla da biraraya gelecek.
Binali Yıldırım 2 gün sürecek ziyareti kapsamında ayrıca, 1990’lı yılarda Bosna Savaşı’nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ni, Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Alija İzzetbegoviç’in kabrini ve Srebrenica Anma Müzesi’ni de ziyaret edecek.

Ünlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdiÜnlü kalp doktorunun oğlu kalp krizi geçirdi
Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!Fethullah Gülen ile ilgili skandal gerçek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifa çıkışı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Kaynana-damat yasak aşkı sonrası tartışma büyüyor: Kaynana fetvacısı!

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Ankara'yı hareketlendiren ittifak iddiası: Siyasette 9 şiddetinde bir depreme yol açacak!

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Lokantacının, öğrencilerin notuna verdiği yanıt sosyal medyayı salladı

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Caner Toygar intihar girişiminde bulundu!

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Kaynana-damat ilişkisinde şok görüntüler ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

Şamil Tayyar 'Erdoğan izleyince çıldırdı' dediği videoyu paylaştı

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

CHP ittifak yapacak mı? Yeni açıklama geldi

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

AK Parti Sözcüsü Mahir Ünal: Haziran ayı sonunda büyük kongremizi yapacağız

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Meral Akşener'den flaş 'Gezi' çıkışı: Sakın sizi FETÖ aldatmış olmasın

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan 'İstifa etsin' demişti! Nedeni ortaya çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.