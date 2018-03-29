Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek’te resmi törenle karşılandı

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Bosna-Hersek’te resmi törenle karşılandı.
Başbakan Binali Yıldırım, Bosna-Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç’in daveti üzerine ziyaret gerçekleştirmek için Bosna-Hersek’in başkenti Saraybosna’ya geldi. Başbakan Yıldırım, Zvizdiç tarafından Bosna Hersek Parlamento binasında resmi törenle karşılandı.
Yıldırım, Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdiç ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmeler gerçekleştirecek ve Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi üyeleri ile Bosna-Hersek Parlamentosu Temsilciler ve Halklar Meclisleri Başkanlık Divanı üyeleri ile bir araya gelecek.
Görüşmelerde, Bosna-Hersek ile ikili ilişkiler ve Balkanlardaki gelişmelerin tüm boyutlarıyla ele alınması, ayrıca diğer bölgesel ve uluslararası meselelerin değerlendirilmesi bekleniyor. Yıldırım, Uluslararası Saraybosna Üniversitesi öğrencileri ve akademisyenlerinin yanı sıra, Bosna-Hersek medyasının önde gelen mensuplarıyla da biraraya gelecek.
Binali Yıldırım 2 gün sürecek ziyareti kapsamında ayrıca, 1990’lı yılarda Bosna Savaşı’nda şehit düşenlerin mezarlarının da bulunduğu Kovaçi Şehitliği’ni, Bosna Hersek’in ilk Devlet Başkanı merhum Alija İzzetbegoviç’in kabrini ve Srebrenica Anma Müzesi’ni de ziyaret edecek.
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