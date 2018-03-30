Başbakan Yıldırım, Bosna Hersek'ten ayrıldı

SARAYBOSNA (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, başkent Saraybosna'daki temaslarını tamamlayarak, Bosna Hersek'ten ayrıldı.
Başbakan Yıldırım'ı taşıyan özel uçak "TUR" ile TSİ 18.10'da Saraybosna Uluslararası Havalimanı'ndan Ankara'ya hareket etti.
Programında yer almamasına rağmen Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic Yıldırım'ı uğurlamak üzere havaalanına geldi.
Başbakan Yıldırım'ı, Zvizdic'in yanı sıra Bosna Hersek Ulaştırma Bakanı İsmir Jusco ile Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç uğurladı.
Yıldırım ile Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ile AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş da Ankara'ya gitti.
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