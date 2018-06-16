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Başbakan Yıldırım: "Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.06.2018 14:08 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bu ay iki bayram kutluyoruz. Birincisi Ramazan Bayramı, ikinci bayram da önümüzdeki pazar 'seçim zaferi' bayramı."


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