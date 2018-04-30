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Başbakan Yıldırım: "Bu bir imar affı değildir. Burada açıkça altını çiziyorum, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. İki türlü; birincisi, yapı kayıt belgesi alabilmek için. Bunun emlak beyan değeri üzerinden, bilinen değeri üzeri

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.04.2018 18:49 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bu bir imar affı değildir. Burada açıkça altını çiziyorum, bu bir imar barışıdır. Bunun için sembolik bir ücret alınacak. İki türlü; birincisi, yapı kayıt belgesi alabilmek için. Bunun emlak beyan değeri üzerinden, bilinen değeri üzerinden yüzde 3 para alınacak."


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