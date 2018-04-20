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Başbakan Yıldırım: "Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 16:35 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bu seçimin zamansız olduğu, baskın olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur; siyasi partiler, ister muhalefet ister iktidar olsun, her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir."

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BAŞBAKAN YILDIRIM PARLAMENTO KONUŞMA

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