Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular" dedi.

Başbakan Yıldırım, katıldığı Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Projesi (EYDEP) Lansman Toplantısı’nda yaptığı konuşmada, "Zeytin Dalı Harekatı başarıyla tamamlandı. Şu anda temizlik yapılıyor. Maalesef teröristler giderken sağı solu EYP ile her tarafı tuzaklamışlar. Bunların temizliğini yaparken kayıplarımız da oluyor. Bugün 3 şehidimiz var. EYP temizliği yaparken şehit oldular. Bir yandan terörden bölgeyi temizledik. Şimdi de bölgede hayatı normale döndürecek; sağlığıyla, eğitimiyle, sosyal hayatıyla, ticaret hayatıyla insanların oraya dönüp hayatlarını sürdürebilmesi için altyapıyı oluşturuyoruz" ifadesini kullandı.