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Başbakan Yıldırım: "Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun."

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 13:53 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bugün Bayburt ile Gümüşhane'nin ortak havalimanının temelini atıyoruz, hayırlı uğurlu olsun."


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