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Başbakan Yıldırım: "Bugün hepimize düşen 1,5 milyarı aşan İslam dünyasının tek ses, tek yürek olmasının sağlanmasıdır. Gün bugündür, bunu başarma günüdür. Aksi halde bu ve buna benzer acılar yaşanmaya devam edecektir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2018 00:11 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bugün hepimize düşen 1,5 milyarı aşan İslam dünyasının tek ses, tek yürek olmasının sağlanmasıdır. Gün bugündür, bunu başarma günüdür. Aksi halde bu ve buna benzer acılar yaşanmaya devam edecektir."

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