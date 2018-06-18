HABER

Başbakan Yıldırım: Bugün itibariyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı (5)

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 17:18 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı.

Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL,(DHA) BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar" dedi. Başbakan Yıldırım, Bahçeşehir Kültür ve Sanat Merkezi'nde Doğu ve Güneydoğu kanaat önderleri ve STK temsilcileriyle biraya geldi. "Size bir haberim var" diyen Yıldırım, "Az önce konuştum Genelkurmay Başkanımızla. Biliyosunuz Fırat Kalkanı'nı yaptık. O bölgeyi DEAŞ'ten, YPG -PYD'den temizledik. Zeytin Dalı Harekatı'yla Afrin'i temizledik. Bakın 'Bunları niye yapıyorlar?' diyorlar. Niye yapıyoruz biliyor musunuz? El -Bab'ta, Cerablus'ta Afrin'de bu PKK uzantısı PYD-YPG teröristleri oradaki Arapları, Kürtleri, Türkmenleri, Ezidilere ceza veriyorlar. Evlerini ellerinden alıyorlar. Çocukları askere alıp küçük yaşta ellerine silah veriyor. 350 bin kişi evini terk edip bir kısmı Türkiye'ye bir kısmı Ürdün'e geçti. Biz bu hareketa yaptıktan sonra Türkiye'den 180 bin Suriyeli kardeşimiz gittiler, evlerine geçtiler, yerleştiler. Normal hayatlarına döndüler. Şimdi soruyorlar. Suriyeliler ne olacak? Ne olacağını Fırat Kalkanı'nda Afrin Harekatın'da görüyoruz. Bugün itibarıyle askerimiz Menbiç'te göreve başladı. Oradan da bu terör unsarlarını temizlemek için gereken çalışmaları Amerikayla birlikte yapıyorlar. Suriye'den ülkemize gelen insanlar keyif için gelmedi" diye konuştu.

PARTNERRusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?Rusya'nın en güzelleri Samsun'da ne yapıyor?
Kılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştuKılıçdaroğlu, STK temsilcileri ve muhtarlarla buluştu
CHP'li Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirdiCHP'li Erol, seçim çalışmaları sırasında baygınlık geçirdi
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

Çalışanlar dikkat! 4 gün izin hakkınız var

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

AK Parti'li Meliha Akyol'un sözleri büyük tepki çekti

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

Son dakika! Saadet Partisi'nde istifa şoku: 24 kişi AK Parti'ye katıldı

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

En az bir milyon erkekle yattım diyen seks işçisi şimdi yardım meleği

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

Vatandaşa büyük müjde! 50 milyar liralık destek geliyor

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

MHP'li milletvekilinden flaş 2.tur açıklaması: Erdoğan'ın karşısındaki adayı destekleyeceğim

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Mehmet Ağar'dan 'aktif siyaset' açıklaması: Milli görev olarak hissettim

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Başbakan Yardımcısı Bozdağ'dan çok konuşulacak Muharrem İnce iddiası

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

Deniz Baykal'dan yeni fotoğraflar! Kılıçdaroğlu ziyaret etti

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan Selahattin Demirtaş'ın TRT konuşmasına tepki

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'den dikkat çeken çıkış: Selahattin Demirtaş, CHP istediği için içeride

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

Bahçeli ne demek istedi? 'AK Parti bize mecbur kalacak'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.