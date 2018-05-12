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Başbakan Yıldırım: "Bugünlerde 'tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.05.2018 16:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Bugünlerde 'tamam' diye bir kampanya yapıyorlar sanal alemde. Sanalla, yalanla, dolanla bu işler olmaz. Sonuç sanal alemde alınmaz. İktidarın adresi sandıktır, sanal alem değildir. Sanal oylamayla iktidar olunmaz."


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