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Başbakan Yıldırım, Bulgaristan Başbakanı Borisov ile telefonda görüştü 

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.06.2018 21:58 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın  bugün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u telefonla arayarak, 12 Haziran’da Eskişehir’de gerçekleştirilecek Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine davet ettiği kaydedildi.  Başbakan Borisov'un, törene üst düzeyde katılım sağlayacaklarını belirttiği ifade edildi.

ANKARA (DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın bugün Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov’u telefonla arayarak, 12 Haziran’da Eskişehir’de gerçekleştirilecek Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı Projesi’nin (TANAP) açılış törenine davet ettiği kaydedildi.

Başbakan Borisov'un, törene üst düzeyde katılım sağlayacaklarını belirttiği ifade edildi. Görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiği belirtilerek, Başbakanların ilk fırsatta görüşmek konusunda mutabık kaldıkları açıklandı.

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