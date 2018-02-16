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Başbakan Yıldırım: "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait"

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 18:07 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da Cuma namaz sonrası yaptığı konuşmada "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da Cuma namaz sonrası yaptığı konuşmada "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, Münih Güvenlik Konferansına katılmak üzere geldiği Almanya’da gurbetçilere hitap etti. Münih Merkez Camii’nde Cuma çıkışı yaptığı konuşmasında, gurbetçilere seslenen Başbakan Yıldırım "Bulunduğunuz ülkeye entegre olun ama asla asimile olmayın. Onların değerleri onlara, bizim değerlerimiz bize ait. Değerlerimizi muhafaza ederek bütünleşeceğiz. Dolayısıyla herkes bizim değerlerimize, kültürümüze, inancımıza saygı duymak mecburiyetinde. Burada olmanız bu gerçeği değiştirmez." dedi.
"Türkiye’nin, güney sınırlarında terör örgütlerine karşı büyük mücadele verdiğine dikkati çeken Yıldırım, Afrin’de terör örgütü PKK/PYD/YPG ve DEAŞ’a karşı yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’nın kararlılıkla devam ettiğini anımsattı.
Ayrıca Almanya Başbakanı Angela Merkel ile görüştüğünü, bugün de değişik ülkelerden gelen üst düzey yetkililerle güvenlik konularını ele aldığını dile getiren Yıldırım, yarın 54. Uluslararası Münih Güvenlik Konferansı kapsamında, Ortadoğu’nun güvenliği konusunda katılımcılara hitap edeceğini belirtti.

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