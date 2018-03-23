Başbakan Binali Yıldırım, "Patriot ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S400’lerin alternatifli değildir"
Cuma namazı sonrasında gazetecilerin sorularına cevap veren Başbakan Yıldırım, ABD’li bir heyetin Türkiye’ye gelip Patriot hava savunma sistemine ilişkin yeni bir teklif vereceklerine yönelik çıkan haberlerle ilgili sorulan soruya, "Türkiye NATO üyesi bir ülke. NATO’nun sınırları Türkiye’nin güney sınırlarında başlıyor. Türkiye’nin güney sınırlarını teminat altına alacak her türlü ortak çalışmaya biz sıcak bakıyoruz. ABD, Suriye bölgesinde bir takım yanlışlarına rağmen bizim müttefikimizdir. NATO müktesebatına uygun savunma sistemi projemizden vazgeçmiş değiliz. Patriot ve NATO ile uyumlu diğer savunma sistemlerine yönelik çalışmalarımız devam edecek. Bunlar S400’lerin alternatifli değildir" şeklinde cevap verdi.
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