Başbakan Yıldırım: Bunların aklı, fikri; yıkmak, bozmak

Mehmet TÜRK- Ahmet ÜN- Arif ARSLAN- Burak EMEK- Erkan BAY- Reşat YİĞİZ/ELAZIĞ,(DHA) - BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Muharrem İnce, 'Ben TİKA'yı kapatacağım' diyor. TİKA, FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. Bunların aklı, fikri; yıkmak, bozmak. Önce bir iş yapın, 'Eserimiz var' deyin. Var olanları yıkmak, kolaydır. Yapmaya talip olun" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık'la birlikte geldiği Elazığ'da, 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen mitinge katıldı. Başbakan Yıldırım, alanda kurulan platforma, oğlu AK Parti'den Elazığ 3'üncü sıra milletvekili adayı gösterilen, İçişleri ve Adalet eski Bakanı Mehmet Ağar ile birlikte çıktı. Selamlama sonrası Ramazan ayını kutlayarak, konuşmasına başlayan Yıldırım, "Ben biraz Elazığlıyım biraz da hemşehrinizim hanımdan dolayı. Semiha Hanım en güzel yıllarını bu şehirde, öğretmen okulunda, sizlerin aranızda geçirdi. Onun için Elazığ'a gelişi, gidişi, arayı uzatırsak hanım bize fırça çekiyor; 'Kalk gidelim' diyor. Gene buradayız. Elazığ kararını vermiş mi? Durmak yok yola devam. Allah sizden razı olsun. Gakkoşlar işini bitirmiş; ama ne diyoruz? 5'te 5 yapıyor muyuz Elazığ? Vakit Elazığ vaktidir, vakit Türkiye vaktidir" dedi.

Başbakan Yıldırım, cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimine 22 gün kaldığını hatırlatan Yıldırım, "Türkiye'nin 100'üncü yılının destanını yazmaya hazır mı Elazığ? Yeni bir rekora imza atacak mı Elazığ? Elazığ, her zaman bizim yanımızda oldu. 2014 cumhurbaşkanı seçiminde 'yüzde 70' dedi, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçti. 16 Nisan halk oylamasında 'yüzde 70 yetmez' dedi ve yüzde 72'ye çıkardınız. Yine 'Evet' dediniz. Şimdi hedef, yüzde 75'in üzeri, tamam mı?" diye konuştu.

'HEPSİ SÖZ BİRLİĞİ YAPMIŞ, ESKİYE DÖNECEĞİZ, DİYOR'

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerde bulunan Başbakan Yıldırım, şunları söyledi:

"Adaylar çıktı meydana. Yalan, dolan her şey var. Şimdi diyor ki CHP adayı Muharrem Bey, 'Ben işbaşına gelirsem yerli araba yapımını durduracağım, Kanal İstanbul projesini iptal edeceğim'. Kardeşim, daha ne vaatler ne vaatler. Bakın ölçüyü, ayarı kaçırdılar. Neredeyse 'Sağ elinize güneşi, sol elinize de ayı' vereceğim diyecekler. Genel başkanları ne diyor peki? Kemal bey; 'Biz bu seçimi kazanırsak tekrar cumhurbaşkanlığı sistemini iptal edeceğiz, eski sisteme döneceğiz'. Peki eski sistemde ne var? Başbakanlık var, parlamenter sistem var. Cumhurbaşkanı eski sistemde sembolik, hiçbir yetkisi yok. Peki senin yetkin olmadığı halde bu sözleri, bu vaatleri nasıl veriyorsun? Elazığlı gakkoşlar sormaz mı? Hepsi söz birliği yapmışlar, 'Biz eskiye döneceğiz' diyorlar. 16 Nisan belli ki bunlara ağır gelmiş. Halk oylamasını halen hazmedemediniz, işte 24 Haziran. Bir ders daha verelim mi Elazığ? 15 Temmuz olayları sırasında 251 kişi şehit oldu, 2 bin 193 kişi de yaralandı. Peki size soruyorum; bu FETÖ'nun bu kadar yaptığından sonra 15 Temmuz'u yaşamadık mı? 251 kardeşimizi şehit etmediler mi? 2 bin 193 vatandaşımızı yaralamadılar mı, gazi olmadılar mı? O gece alçaklar, bayrağımızı indirmeye çalıştılar. Demokrasimizi yıkmaya, ülkemizi mahvetmeye çalıştılar. Ama bir yiğit çıktı; Recep Tayyip Erdoğan, Binali Yıldırım ve arkadaşları çıktı dedi ki 'Ey ahali inin meydana'. Meydana inip, alçaklara dersini verdiniz mi? Bayraklar inmedi, ezanlar dinmedi. Alçaklar da derslerini aldı."

'BUNLARIN AKLI, FİKRİ YIKMAK'

Muharrem İnce'ye eleştirisini sürdüren Başbakan Yıldırım, "Muharrem İnce, 'Ben TİKA'yı kapatacağım' diyor. TİKA, FETÖ'nün en fazla nefret ettiği kuruluştur. TİKA ne yapıyor? Saraybosna'da Sırpların yıktığı köprüleri yapıyor. Afrikalılara su götürüyor. Türkiye'nin tarihine sahip çıkıyor. Peki senin tarihine, geçmişine hiç mi saygın yok? TİKA gibi 25 ülkede bizi temsil edip, bayrağımızı dalgalandıran garip gurebaya yardım eden, ülkenin tanıtımını yapan bu kuruluşu kapatmaya mı karar verdin? Hiç merak etme, Elazığ müsaade etmez. Birisi de çıkmış diyor ki 'Ya hızlı tren Sivas'a iyi olmadı'. 'Hızlı tren gelirse Sivas'ta göç olur' diyor. 1 asır öncede kalmış. Millet gider Mersin'e, bunlar gider tersine. Başka bir şey yok. Bakıyorsunuz hep geriyi işaret ediyor, hiç ileriyi işaret eden yok; ama biz daima ileriyi işaret ediyoruz. Kutlu yürüyüşe devam mı? Bunların aklı, fikri yıkmak, bozmak. Önce bir iş yapın, 'Eserimiz var' deyin. Var olanları yıkmak kolaydır. Yapmaya talip olun; ama bunların o tarakta bezi yok" diye konuştu.

'24 HAZİRAN MİLAT OLACAK'

Hamasetle boş laflarla kimsenin, milletin karşısına çıkmaması gerektiğini kaydeden Yıldırım, "Yeni sistemde laf üstüne laf yok. Taş üstüne taş koyanlarla yola devam. Hamasetle boş lafla muhalefet edebiyatıyla hiç kimse bu milletin karşısına çıkmasın. 24 Haziran; güçlü demokrasi, yüzü millete dönük siyasetin miladı olacak. Elazığ, 24 Haziran'da milletin mirasına göz diken bu 'miras yedici'lere Osmanlı tokadı vurmaya hazır mısınız?" dedi.

Yıldırım, ayrıca Elazığ'da yaptıkları yatırımları anlatarak, tarihi Harput Kalesi'nin UNESCO Kültür Miras Listesi'ne girdiğini söyledi. Yıldırım, "21 Haziran'da Elazığ'da stadyumun temelini atıyoruz. Stadyum üzerinden siyaset yapanlar, yalan üretenlere kötü haberim var. 21 Haziran'da ilk kazmayı vuruyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun" diye konuştu.

Başbakan Yıldırım ve beraberindekiler, miting sonrası yürüyerek, yakındaki Elazığ Valiliği'ne geçti.