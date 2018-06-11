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Başbakan Yıldırım, "Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 17:10 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, "Bunların ufku yok, bunlar sadece bir şeye kilitlenmişler, Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti gitsin de Türkiye ne olursa olsun. Bu bölge üzerinde plan yapanlar, emperyal güçler de aynı şeyi söylüyor. 'Tayyip Erdoğan gitsin' diyor. Bunlar da aynı şarkıyı söylüyor. Bu sizin aklınıza birşey getiriyor mu? Demek ki söz birliği yapmışlar. FETÖ'sü, Kandil'i içerideki sponsorları bir ağızdan AK Parti, Recep Tayyip Erdoğan gitsin de ne olursa olsun memleket önemli değil."


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Başbakan Binali Yıldırım

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