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Başbakan Yıldırım Bursa'daki sele ilişkin bilgi aldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.05.2018 12:44 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten şehirde yaşanan sele ilişkin bilgi aldı, gerekenin yapılması talimatını verdi

Başbakan Binali Yıldırım, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ten şehirde meydana gelen sele ilişkin bilgi aldı.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre Yıldırım, Bursa Valisi İzzettin Küçük'ü telefonla aradı.

Yaşanan sele ilişkin bilgi alan Yıldırım, gerekenin yapılması talimatını verdi.

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Başbakan Binali Yıldırım Başbakanlık kaynakları Bursa Valisi İzzettin Küçük

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