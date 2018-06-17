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Başbakan Yıldırım, "Büyük İstanbul Mitingi"nde konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.06.2018 18:39 | Son Güncelleme

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar.

Gülseli KENARLI-Kamera: Harun UYANIK-Mehmet İlkay ÖZER-İSTANBUL,(DHA)
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, "Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun" dedi.
Başbakan Yıldırım, Yenikapı Miting Alanı'nda düzenlenen "Büyük İstanbul Mitingi"ne katılarak konuşma yaptı. Yıldırım, Bu ay iki bayram yaşanacağını dile getirerek "Birinci bayramımızı yaptık. Haftaya pazar günü 24 Haziran seçim zafer bayramına İstanbul hazır mısın? Yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını yeni sistemin cumhurbaşkanı olarak seçecek miyiz? Cumhur İttifakı'nı, AK Parti'yi güçlü şekilde Meclis'e gönderecek miyiz? Güçlü hükümet için, güçlü Türkiye için 'evet' mi? Harikasın İstanbul, harika. İstanbul 'evet' dediyse Türkiye 'evet' demiştir. Sağ olun var olun. İstanbul, 15 Temmuz sonrasında Yenikapı ruhunu başlatan şehir. İstanbul'un meydanları Kudüs'ün, Halep'in, Urumçi'nin, İslamabad'ın sesi oldu. İstanbul, her daim mazlum milletlerin umudu oldu. İstanbul, hazır mısın İstanbul? Bir kez daha destan yazacak mısın İstanbul? Türkiye'nin yüzünü bir kez daha güldürmeye var mısın İstanbul?" dedi.

"BUNLARIN GEÇMİŞİ BU"
"24 Haziran'da biz bu yıkım ekibine hak ettikleri dersi verecek miyiz?" diyen Yıldırım, "Adamlar nereye gidiyorsa yıkımdan bahsediyorlar. AK Parti ne yaptıysa bunları durduracağız, yıkacağız diye ağızlarından bir hayır kelime çıkmıyor. Bunlar bu ülkeye tek bir dikili ağaçları yok. Hiçbir yerde şu eseri de biz yaptık diyebiliyorlar mı? Bunlar meydana çıkıyorlar. Yol vaadi verelim diyorlar. Bakıyorlar bütün yollar yapılmış. 'Köprü yapalım' diyorlar. Yahu köprüler de yapılmış. Havaalanı yapalım diyorlar, bakıyorlar ki o da bitmiş. Yapacak bir iş bulamayınca bari iftira atalım, yalan söyleyelim yıkmaya çalışalım. Bunların geçmişi bu" diye konuştu.
Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü: Bunlar değil mi 1936'da ilk defa uçak yapan Nuri Demirağ'ın fabrikasını kapatan. Bunlar değil mi köprülere kaşı çıkan, köprüler bitince de en önce kullanan. Bunların yapmakla işi olmaz, işi gücü engel olmak. Çıkmışlar meydanlarda bol keseden atıyorlar. Ortada bir eseriniz yok. Millet neye göre size destek versin. Millet söze bakar, sözü kimin söylediğine bakar, ona göre karar verir. AK Parti'nin 15 yıl boyunca Türkiye'nin her köşesinde izi var.

"YENİ BİR MİLAT OLACAK"
"3 Kasım 2002'de yakın ışıkları Türkiye aydınlansın dedik" diyen Yıldırım, " Darbecilere bölücülere, FETÖ'cülere, PKK'lılara, DEAŞ'a hak ettikleri dersi verdik mi? Bölgemizi terör belasından kurtardık mı? 15 Temmuz'da kahraman milletimizle beraber meydanları doldurduk mu? FETÖ'cülere o geceyi zindan ettik mi? Bugün FETÖ'nün, PKK'ın adını ağzına alamayanlar ülkeyi yönetmeye talip oluyorlar. Önce siz çıkın cesurca PKK'ya DEAŞ'a, FETÖ'ye karşı nasıl mücadele edeceksiniz bunu ortaya koyun. Ondan sonra vatandaşımız size güvensin, destek versin. İnşallah önümüzdeki Pazar günü yapılacak seçimler Türkiye'nin muasır medeniyetler seviyesine giden yolundan yeni bir milat olacak" diye konuştu.

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