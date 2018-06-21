Başbakan Yıldırım canlı yayında

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar." dedi. Başbakan Yıldırım, CNN Türk'te yayınlanan "Seçime Doğru Özel" programında soruları yanıtladı. Yıldırım, meydanlardaki seçim heyecanını gördüğünü, milletin 3 günü iple çektiğini söyleyerek "Herkes '24 Haziran gelsin bu işi bitirelim' diyor. Üniversite öğrencilerimizin sınavları var. Bir an önce şu iş aradan çıksın diye milletin bir beklentisi var. Meydanların sesi inşallah bu pazar günü seçimde bitecek diye düşünüyorum. Meydandan aldığım coşku, heyecan bu işin hallolacağı yönünde." ifadesini kullandı.

Kandil operasyonuna ilişkin CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin bölgede terörist bulunmadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soru üzerine Yıldırım, "Muharrem İnce nereden biliyor, orayla irtibatı mı var, orada terörist yok olduğundan nasıl bu kadar emin olabiliyor? Kandil terörle mücadele açısından bizim için stratejik bir noktadır." diye konuştu. Yıldırım, Kandil bölgesinin İran ile Irak arasında yer aldığını, büyük kısmının Irak tarafında bulunduğunu ifade ederek hava harekatlarının da bu bölgeye düzenlendiğini çünkü alanın karargah olarak kullanıldığını anlattı. Sıkıştırılan teröristlerin İran tarafına da Irak tarafına da kaçtığını kaydeden Yıldırım, bölgenin coğrafi olarak zor bölge olduğunu, hava saldırılarıyla kolay kolay derinliklerine girme imkanı bulunmadığını belirtti. - "Kandil operasyonu adım adım" Türkiye'nin Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda yapıldığı gibi uluslararası hukuktan doğan haklarını kullandığını vurgulayan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bölgemize, ülkemize sızmaya çalışan ağır silahlarla donatılmış teröristleri mahallinde etkisiz hale getirmek için uzun süreden beri bir operasyon planı vardı. Bu plan mart ayı itibarıyla yürürlüğe girdi. Bazıları bunu seçimle ilişkilendiriyor, çok gayriciddi bir yaklaşım. Türkiye'nin terörle mücadelesinin seçime indirgenmesini fevkalade ayıp sayarım ve ülkenin beka meselesi olan terörü hafife almak gibi bir yaklaşım olarak görürüm. Kandil operasyonu adım adım ilerliyor. Orası kuş uçuşu aşağı yukarı 90 kilometre, karayoluyla biraz daha uzun, 110 kilometre filan. Şu anda zannediyorum bölgede 40 kilometre derinliğe kadar, 400 kilometrekarelik bir alan güvenlik güçlerimizin kontrolüne geçmiş durumda. Temizlik yapa yapa, sahayı yumuşatarak daha derinliğe doğru güvenlik unsurlarımız, özel kuvvetlerimiz, silahlı kuvvetlerin profesyonel askerleri bu şekilde bölgede faaliyetlerini sürdürüyorlar."

Başbakan Yıldırım, hedefin Kandil de dahil bölgede terörist kalmaması olduğunu belirterek terörist güçlerin tamamen ortadan kaldırılmasıyla ülkeye sızmaların engelleneceğini söyledi. "Biz yurt içinde aslında terörü büyük ölçüde kontrol altına aldık ancak bu arazi yapısından kaynaklanan zorluklarımız var. Zaman zaman içeri sızmalar oluyor ve maalesef az da olsa zayiatımız oluyor." ifadelerini kullanan Yıldırım, amacın bölgede kalıcı bir güvenlik bölgesi oluşturmak olduğunu dile getirdi. - "İş birliğini önemsiyoruz" Suriye'nin toprak bütünlüğü, egemenlik haklarıyla ilgili herhangi bir tasarrufun söz konusu olmadığını belirten Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu tamamen bu ülkede var olan otorite boşluğundan kaynaklanan neşvünema bulan terörü etkisiz hale getirmek. Gönül isterdi ki bu ülkeler bize böyle bir iş bırakmasınlar. Kendileri topraklarında terörü etkisiz hale getirseler çok daha iyi olurdu. Ama bu mümkün olmadığı için biz böyle bir şey yapmak zorundayız. Bu konuda İran ile de Irak ile de iş birliğini önemsiyoruz. Koordinasyon sahada ve diplomatik alanlarda gidiyor. Türkiye'nin terör konusunda ne kadar kararlı ve hassas olduğunu Zeytin Dalı'nda gördük, Fırat Kalkanı'nda gördük, Sincar'a yaptığımız hava operasyonunda ortaya koyduk. Şimdi de Münbiç'e ısrarlı takibimiz sonucu ABD ile bu bölgenin de terör unsurlarından temizlenmesi konusunda anlaştık."

Terör örgütünün lider kadrosundan da vurulanların olduğu yönündeki haberleri de değerlendiren Yıldırım, "Şu ana kadar ben malum biraz daha İzmir'de kampanya programlarını sürdürüyorum. Bu yönde haberler geliyor ama şu anda teyit edilmiş bir bilgi yok. İhtiyatlı olmakta fayda var ama yuvalarına bir hava harekatı düzenlendi. Önemli ölçüde kayıpları olduğunu biliyoruz ama detaylar zamanla ortaya çıkacak." dedi. Yıldırım, Irak ve Suriye sınırının Türkiye için yüzde 100 güvenli oluncaya kadar faaliyetlerini sürdüreceklerini kaydederek "Yurt içinde belini kırdığımız terörün, güneydeki komşularımız üzerinden bize yeni bir baş ağrısı olmasına müsaade edemeyiz." diye konuştu. Münbiç'le ilgili ABD ile varılan mutabakatta "90 günlük yol haritasına" ilişkin bir soru üzerine Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Ayrıntıları sahadaki uygulamalar gösterecek. Orada malum ağırlıklı Arap nüfusu var ancak baskıyla oldu bittiyle PYD/YPG terör örgütü orada duruma hakim. Şimdi bizim istediğimiz müttefikimiz Amerika'dan bunların buradan çıkarılması. Bu aslında yeni bir şey değil. (Eski ABD Başkanı Barack) Obama zamanında verilen bir sözdü ancak seçim oldu yönetim değişti. O arada kulaklarının üzerine yattılar. Bizim ısrarlı takibimiz üzerine nihayet iki tarafının dışişleri bakanları bir araya geldi ve 4 Haziran itibarıyla yol haritası belirlendi. Bunun planlama safhası ve uygulama safhası var. Şu anda uygulama safhasındayız. Türk ve Amerika silahlı kuvvetler, bu programının uygulanmasından sorumlu. Karşılıklı görüşmeleri yapıyorlar. İlk olarak Münbiç'in dış mahallelerinde ortak devriye gezilmesi, daha sonra o ilçenin tamamen terör örgütlerinden temizlenmesi. Yönetim modelinin belirlenmesi, yani terörün orada tekrar bir sorun olmayacak şekilde yüzde 100 buranın güvenli haline getirilmesi lazım. Bunun adım adım gerçekleşmesi için birlikte çalışılıyor, önemli olan bu."