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Başbakan Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.06.2018 23:41 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: (2) - "(Cumhur İttifakı) Yolumuza devam ediyoruz. Biz sahada bu ittifakın ruhunu zedeleyecek bir olayla karşılaşmadık. Gittiğimiz her yerde MHP'nin il başkanı da geliyor, belediye başkanı varsa geliyor, milletvekili de geliyor. Biz bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık." - "Bunların (FETÖ) örgüt olarak ilk piyasaya çıkışları, kendilerini belli etmeleri bu MİT tırlarıyla başladı. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanını sorguya almaya, gözaltı yapmaya çalışmalarıyla yavaş yavaş işin rengi belli oldu ama asıl 17-25 Aralık'tır. 17-25 Aralık'ta bizatihi örgüt kendini ortaya koydu yargı kanalıyla hükümeti devirmeye kalktılar"

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Cumhur İttifakı'na ilişkin "Yolumuza devam ediyoruz. Biz sahada bu ittifakın ruhunu zedeleyecek bir olayla karşılaşmadık. Gittiğimiz her yerde MHP'nin il başkanı da geliyor, belediye başkanı varsa geliyor, milletvekili de geliyor. Biz bugüne kadar herhangi bir sıkıntı yaşamadık." dedi.

Binali Yıldırım, Habertürk Televizyonunda, bugün açılışı gerçekleştirilen Sabuncubeli Tünelin'de "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Terör örgütlerinin 24 Haziran seçimlerini provoke etmeye yönelik eylemleri olabilir mi?" sorusunu cevaplayan Yıldırım, "Bunlar her zaman beklenebilir ama istihbarat örgütlerimiz çok iyi bir koordinasyonla çalışıyor. Birçok olay önceden tespit ediliyor, engelleniyor. Tedbiri elden bırakmıyoruz. Daha ziyade toplumun moralini bozmaya yönelik birtakım çalışmaların yapıldığı yönünde bilgiler geliyor, bir kısmı boş çıkıyor, bir kısmı ciddiye alınıyor ve önceden yapılan operasyonlarla ortadan kaldırılıyor." diye konuştu.

FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin farklı bir mücadelenin söz konusu olup olmadığını da değerlendiren Yıldırım, eldeki bilgi, bulgu ve sanık ifadelerine dayanarak gerekli işlemlerin yapıldığına işaret etti.

Başbakan Yıldırım şöyle devam etti:

"Biz partimizde yaptık, başka partiler onların bileceği iş. İş bu noktada yargıya intikal ettiği için ister siyasi, ister bürokrasi ayağı, ister yargı ayağı, polis ayağı olsun bunları ortaya çıkaracak bundan sonra yargıdır. Onun işi onun alanıdır. Bizim yapacağımız sadece yargıya destek vermek, yardımcı olmak, istedikleri bilgi, belge, alınması gereken karar varsa onları yerine getirmek olacaktır."

Yıldırım, suikast iddialarına ilişkin olayların detaylarına girmenin nazik bir dönemde doğru olmadığını ifade etti.

- Bülent Arınç'ın açıklamaları

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç'ın FETÖ'ye ilişkin açıklamalarını değerlendiren Yıldırım, şunları kaydetti:

"Bunların (FETÖ) örgüt olarak ilk piyasaya çıkışları, kendilerini belli etmeleri bu MİT tırlarıyla başladı. Hatta Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanını sorguya almaya, gözaltı yapmaya çalışmalarıyla yavaş yavaş işin rengi belli oldu ama asıl 17-25 Aralık'tır. 17-25 Aralık'ta bizatihi örgüt kendini ortaya koydu, yargı kanalıyla hükümeti devirmeye kalktılar. Onun görüşü kendine ait. Ama biz olayı yaşayan konumundayız. Detayları bilen konumundayız. Sonra kimseyi sayın Arınç'ı 15 Temmuz'dan sorumlu filan tutmuyor. Öyle bir şey nereden çıktı onu da anlamadım.17-25 bizim için önemli bir tarihtir. Örgütün kendini açığa çıkarması ve 'Hükümetin karşısına ben de varım, bu millet iradesini senin elinden alacağım.' demesidir. Bu tamamen milli iradeye, seçilmiş hükümete, yasalara aykırı bir tutumdur. Örgütün gereği de yapılmıştır. Orada yapılanlar 17-25 Aralık'ta esnasında biz siyasi irade olarak gereken adımları gecikmeksizin attık ve işin içindekilere yapılması gereken işlemleri yaptık."

- "İttifakın temelleri 15 Temmuz'dan sonra atıldı"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin fitne uyarısı ve Cumhur İttifakı'nda tartışmalar olup olmadığı yönündeki soru üzerine Yıldırım, "O tedbir olarak söylenmesi gereken bir şey. Münferit şeyler de olabilir. Onları genele şamil yapmak, genele yaymak doğru olmaz. Siyasette aynı parti içinde de insanlar birbirleriyle bazen rekabete gidebilir. Cumhur İttifakı iyi gidiyor, sıkıntımız yok. Cumhur İttifakı'nın özü, başlangıcı esasında 2016 Ekim'dir. Sayın Bahçeli'nin, 'Siyasetteki tıkanıklık, yani bu sistem bu iki başlı sistem yürümüyor, bunun bir şekilde fili durumun anayasal hale getirilmesi gerekir.' diyerek başlattığı süreçtir. İttifakın temelleri 15 Temmuz'dan sonra atıldı. Yenikapı ruhu, anayasa değişikliği, halk oylaması ile ittifak devam etti. Yolumuza devam ediyoruz. Biz sahada bu ittifakın ruhunu zedeleyecek bir olayla karşılaşmadık. Gittiğimiz her yerde MHP'nin il başkanı da geliyor, belediye başkanı varsa geliyor, milletvekili de geliyor. Bugüne kadar biz herhangi bir sıkıntı yaşamadık." ifadelerini kullandı.

- İttifakın ruhuna uygun bir kadro görebiliriz"

Binali Yıldırım, "Seçimden sonra ittifaktan vazgeçilecek." diye bir düşüncelerinin olmadığına işaret etti.

Eski Başbakan Yardımcısı ve AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş'in "İttifak sürmez kanaatindeyim." açıklaması yaptığının ifade edilmesi üzerine Yıldırım, "Tuğrul Bey ile görüşmedim. İttifakın seçimden sonra dağılacağı görüşüne ben katılmıyorum. MHP tüzel kişiliğini muhafaza edecek, zaten o şartla kendi amblemiyle seçime giriyor. Biz kendi amblemimizle giriyoruz. Onlar bizim listemizde, biz onların listesinde değiliz. Sadece BBP bizim listelerimizden giriyor. Yani Tuğrul Bey şunu ifade etmiş olabilir. Ülkücü taban iktidarda olmak, iktidarda gözükmek ister. Dolayısıyla Cumhurbaşkanımızın oluşturacağı yönetim kademelerinde mutlaka arzu edilirse bunlar karşılıklı rızayla olacak. Mutlaka ittifakın ruhuna uygun bir kadro görebiliriz." şeklinde konuştu.

(Sürecek)

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