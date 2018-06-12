Başbakan Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Bizim gündemimizde af yok" dedi.
Yıldırım, bugün açılışı gerçekleştirilen Sabuncubeli Tüneli'nde, Habertürk Televizyonu'ndaki "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
"İttifakın sıhhati AK Parti'nin 320 ve üstü vekil alıp almamasına göre değişir mi, 280 vekil alırsanız tırnak içinde bir nevi zaruri bir 5 yıllık ittifak gibi sonuç doğar mı?" sorusunu cevaplayan Yıldırım, "Bence hiç bu olmamış şeyler üzerinden sonuç üretmenin bir anlamı yok. Görelim, niye 330 değil, 360 değil de 280 olsun? Yani yüksek tutalım." diye konuştu.
"HDP barajı geçerse üstünlük muhalefete geçer" değerlendirilmesinin hatırlatılması üzerine de "Geçsinler, geçmesinler, ne yaparsa yapsınlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz, biz milletimize güveniyoruz." yanıtını veren Başbakan Yıldırım, seçimde iyi bir sonuç alacaklarına inandıklarını kaydetti.
Yıldırım, sahanın da kendilerine "durmak yok, yola devam", "istikrar ve güven bu ülke için vazgeçilmez", "terörü yok etmek bu ülkenin beka sorunudur" dediğini belirterek, "Onun için mutlaka güçlü iktidara ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.
- "Bizim gündemimizde af yok"
Başbakan Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin önerisiyle gündeme gelen af meselesinin "Cumhur İttifakı'nda çatlak var" olarak yorumlandığının ifade edilmesi üzerine şunları söyledi:
"Hayır. Her konuda aynı fikirde olmamızı kimse beklemesin. Biz bir ittifak kurduk, partilerimizi birleştirmedik. Onun için farklı görüşte olmasını olgunlukla karşılıyoruz ama katılmıyoruz. Bizim gündemimizde af yok."
Sosyal medyada AK Parti mitinglerinin eski havasında olmadığı yönünde değerlendirmelere ilişkin Yıldırım, gözle görülür bir zayıflık görmediğini anlattı. Başbakan Yıldırım, ramazanın şartlarının zor olduğunu, insanların oruç tuttuğunu dile getirerek, "Mutlaka bir zorluğu var ama ona rağmen heyecanlı bir topluluk görüyorum. Coşku görüyorum. Oruç ağzıyla güneşin alnında saatlerce kimseyi zorla tutamazsınız. Bir heyecan, hareket var. Dolayısıyla ramazan şartlarına rağmen oldukça iyi görüyorum. Bugün Uşak'taydık. Gayet güzeldi." diye konuştu.
Yıldırım, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Denizli mitinginde İzmir'in Ödemiş ilçesinden gidenlerin olmasını "AK Parti seçim meydanlarında halkı oradan oraya taşıyor" diye eleştirmesiyle ilgili soruya da Ödemiş'le Denizli'nin birbirine çok yakın yerler olduğu cevabını verdi. Bazı insanların merak ettiğini, Cumhurbaşkanı'nı izlemeye gidenlerin ayıplanamayacağını dile getiren Yıldırım, şöyle devam etti:
"Muhalefetin derdi, ne boşluk bulurum nereyi nasıl istismar ederim, derdi o. Mitingde Ordu'da 'efendim Başbakan boş meydana konuşuyor' diyor. Daha ben meydana gitmemişim, miting saati gelmemiş. İnsanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyor. Meydanı çekiyor, benim fotoğrafımı da oraya monte ediyor. Algı operasyonu yapıyorlar. Ne yaparsa yapsınlar, milletle bizim aramızdaki sevgi bağını koparamazlar."
Başbakan Yıldırım vaatlerinin birçoğunu gerçekleştirdiklerini anlatarak, "Biz şimdi meydanlarda konuşurken, bugün ondan bahsettim, diğer partilerin cumhurbaşkanı adayları çıkıyorlar ya ne vaat etsek diyorlar, niyetleniyorlar, 'ya bunu yapmışlar' diyor. 'Bunu söylemeyelim'. Başka bir şeyi söylemeye kalkıyor, onu da yapmışlar." ifadelerini kullandı.
Muhalefetin "asgari ücreti biz söyledik, iktidar yaptı" ifadesinin hatırlatılması üzerine Yıldırım, "Onların yapma şansı yok, tabii iktidar yapacak." dedi.
- "350'den fazla tünel yaptık"
Yıldırım, bakanlığı döneminde temeli atılan Sabuncubeli tünellerinin açılışını yapmasının nasıl bir duygu olduğunun sorulması üzerine, şunları söyledi:
"Bu çok güzel bir şey, kendi elinizle ektiğiniz bir mahsül yetişince, olgunlaşınca gelip biçiyorsunuz, topluyorsunuz. Burada temel atarken bir küçük taş parçasını kırmak için 10 dakika uğraştık. 4 kilometreden iki tünel var burada. Bunu belki küçük görüyor bazıları ama Türkiye 3 bin metrelik iki tüp Bolu Tünelini 30 yılda zor yaptı. AK Parti iktidarında biz 400 kilometreye yakın tünel yaptık. Bir o kadar da devam eden tünel var. 350'den fazla tünel yaptık. Şimdi çarşamba günü Cumhurbaşkanımız Türkiye'nin en uzun tünellerini açıyor, iki çarpı 14, 28 kilometre. Girdiğin zaman 12-13 dakikada zor çıkıyorsun, 90 kilometre ile gittiğinizde. Türkiye nerede nereye geldi. Hizmetlere o kadar çok alıştı ki insanlar. Biri bitmeden biri geliyor, dolayısıyla bunlar ufak iş falan demeye başlanıyor."
"Siz de dediniz ya Türkiye Cumhuriyetinin son Başbakanısınız. Kendi ellerinizle zamanında oy istediniz." ifadesi üzerine Başbakan Yıldırım "Bundan da çok mutluyum." dedi.
"Bakanlık, Başbakanlıktan sonra milletvekili adayısınız. Milletvekili olmaya hazır mısınız, bu kadar icradan sonra?" sorusuna da Yıldırım, şu yanıtı verdi:
"Ben başından beri milletvekiliyim. 7 Haziran-1 Kasım arasını saymazsak hep milletvekili olarak parlamentoda oldum ama milletvekilliği görevimi yapma fırsatım olmadı. Biz seçilecek Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin işlerini kolaylaştıracak çalışmalar yapacağız, boş durmayacağız. Meclis destek verirse icra çok daha güzel, çok daha hızlı çalışır. Yaptık işte yapacağımız kadar, 16 yıldır dağ bayır, gece gündüz koşturuyoruz Cumhurbaşkanımızla."
- "Hiçbir şeye talip olmam"
Başbakan Yıldırım, meclis başkanlığına talip olup olmayacağı yönündeki soruya da "Ben hiç bir şeye talip olmam." dedi.
"Olursa evet der misiniz?" şeklindeki sorusu üzerine de Yıldırım, "Önümüzde 12 gün var. Bunları düşünecek zaman değil. Son dakikaya kadar, son saniyeye kadar var gücümüzle erişebildiğimiz kadar vatandaşımıza erişip bu ülkenin geleceğini anlatıyoruz. Bu ülkenin ne kadar büyük tehditlerle karşı karşıya kaldığını anlatıyoruz. Allah aşkına, soruyorum diğer adayların terörle ilgili projeleri ne? Hiç duydunuz mu? Terörle nasıl mücadele edecekler? PKK ile FETO ile diğer terör örgütleriyle nasıl mücadele edecekler?" diye konuştu.
(Sürecek)
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