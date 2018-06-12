Başbakan Yıldırım, canlı yayında soruları yanıtladı

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Selahattin Demirtaş sıradan bir insan değil. Terör örgütüne açık destek veren birisi. 6-7 Ekim olaylarında bunu yaptı hatırlayın. PKK'nın cenazesine gidildi diye savcılık soruşturma başlattı. Görüşünü sordular, 'Asıl o cenazeye gitmeyenlere ben hesap sorarım.' dedi. Böyle bir yapıyı ziyaret etmek ne anlama geliyor, ben bunu hem CHP seçmenlerinin hem de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." dedi. Yıldırım, Habertürk Televizyonunda, "Türkiye'nin Nabzı" programına konuk oldu, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Saadet Partisinin cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu'nun Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarının sorulması üzerine Yıldırım, "Herkes kendi işine baksın. O kadar merhametliyse gitsin yanında otursun beraber, yorulmaz da.

Kampanya yaparlar birbiriyle, şenlik olur. Öyle bir şey olabilir mi?" diye konuştu. Yıldırım, Saadet Partisi seçmeninin CHP'nin olduğu bir ittifakta oy kullanırken zorlanacağını düşündüğünü dile getirdi. 6-7 Ekim olaylarında hayatını kaybeden insanların kanının Demirtaş'ın üzerine sıçradığını, bunun tartışılacak bir konu olmadığını vurgulayan Yıldırım, şöyle konuştu:

"Ben bunların (Millet İttifakı) söylemlerinde bugüne kadar böyle bir şey yani terörle ilgili kararlı bir söylemlerine rastlamadım. Dolayısıyla bu beni endişeye düşürüyor. Selahattin Demirtaş'ı ilk işi ziyaret etmesi aslında bir şeyi ifade ediyor. Selahattin Demirtaş sıradan bir insan değil. Terör örgütüne açık destek veren birisi. 6-7 Ekim olaylarında bunu yaptı, hatırlayın. PKK'nın cenazesine gidildi diye savcılık soruşturma başlattı. Görüşünü sordular, 'Asıl o cenazeye gitmeyenlere ben hesap sorarım.' dedi. Böyle bir yapıyı ziyaret etmek ne anlama geliyor, ben bunu hem CHP seçmenlerinin hem de aziz milletimizin takdirine bırakıyorum." - "Yaz yorgunluğu gibiydi, geldi geçti" Gece gündüz demeden çalıştıklarını ifade eden Yıldırım, ilk gün nasılsa şimdi de aynı olduklarını söyledi. Başbakan Yıldırım, şöyle devam etti: "Bizde değişen yok. Kayı köyünden Topal Dursun'un, Bahar Hanım'ın oğlu çıkmış, okumuş gelmiş memleketine. Önemli sorumluluk almış, o sorumluluğun gereğini yapıyor. Hiçbir zaman hangi sıfatta, hangi sorumlulukta olursam olayım bu gerçeği asla unutmadım. Ben 81 milyon vatandaşımız içerisinde bir kişiyim. Onlardan ne bir fazlam, ne de bir eksiğim var. Bu makamlar, mevkiler bizim kimyamızı bozamaz, değiştiremez. Güç zehirlenmesi demek çok ileri bir iddia olur. Bizim partimizde bu sıfatı hak edecek bir arkadaşımız olduğunu düşünmüyorum. Metal yorgunluk ise başka bir şey. Bazı şeylerde artık döngü oluşabiliyor. Bunlar doğal. Yeni seçim, yeni kongre heyecanıyla bunları da tamamen ortadan kaldırdık. Yaz yorgunluğu gibiydi, geldi geçti."

Gündemi muhalefetin belirlediğine dair değerlendirme ve iddiaların bulunduğunun ifade edilmesi üzerine Yıldırım, bunun doğru olmadığını söyledi. Bugün gündemin Sabuncubeli Tüneli olduğunu dile getiren Yıldırım, "Bizim boş işlere ayıracak vaktimiz yok. Gün boyunca diğer adayların abuk sabuk, uçuk kaçık sözlerine cevap yetiştirecek halimiz yok. Biz işimize bakıyoruz. Açılışlara bile vaktimiz olmuyor." diye konuştu. - "Muharrem İnce neden gocunuyor anlamıyorum" Kıraathane tartışmasının hatırlatılması üzerine Başbakan Yıldırım, konunun çarpıtıldığını belirtti. Bunun uygulayıcısının belediyeler olduğunu dile getiren Yıldırım, "Burada gençler kitap okuyor, araştırma yapıyor, bir araya gelip sohbet ediyorlar. Bu arada boş zamanlarında vakit geçiriyorlar. Sanki kıraathane 'İş yapmasınlar.' gibi sabahtan akşama kadar otursunlar... Çarpıtıyor, tamamen polemik. Oradan aklı sıra verimli alan bulduğunu zannediyor. Kıraathane ile kahve ayrı şey. Kıraathane okuma yeridir. Bunun ne zararı var? Muharrem İnce neden gocunuyor anlamıyorum. Yani bir yandan eğitimden bahsedeceksin, 'Genç nesli geleceğe hazırlayacağım.' diyeceksin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesini hedef göstereceksin. Bir yandan da bu kadar insani, kültürel bir işi böyle karikatürize edeceksin. Bu tamamen işi çarpıtmadır." değerlendirmesinde bulundu.