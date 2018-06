Başbakan Yıldırım canlı yayında soruları yanıtladı

İzmir'in her yönüyle farklı bir il olduğunu belirten Yıldırım, "İzmir, demokrat bir şehir. İlk parti kurma teşebbüsünde Fethi Okyar'ın, 35-40 bin kişi tarafından karşılandığı bir şehir. İzmir sürekli özgürlükleri ön plana çıkaran, demokrasiye sahip çıkan, İstiklal Mücadelemizin yapıldığı, ilk kurşunun atıldığı, daha sonra İstiklal Harbimizin başarıyla sonuçlandığı, Atatürk'ün zafer ilan ettiği bir şehir. İktisat Kongresi'nin ilk toplandığı şehir, fuarlar şehri. İzmir'in birçok ilkleri var." diye konuştu.

"O gün bugün İzmir seçmeninin bir kısmı biraz ideolojik duruş gösteriyor. Tabii bunun altyapısını hazırlayan oradaki yerel yönetimler. Şöyle bir şey var, 'İzmir, Cumhuriyetin kalesi, İzmir laikliğin kalesi, onun için bizim İzmir'i korumamız lazım.' İzmirlilerin sanki İstiklal Savaşı'ndaki görevleri devam ediyor gibi motivasyon vermeye çalışıyorlar ama bu artık eskisi kadar iş görmüyor. Her seçim öncesi Atatürk'ün İzmir hakkında söylediği sözler, posterleri bütün bilboardlara verilir, 'İzmir'e sahip çıkın, İzmir'i AKP'ye kaptırmayalım.' gibi sözler hep gördük ancak biz, İzmir'de AK Parti olarak oyumuzu her seçimde artırdık. Yüzde 17 ile başladık, yüzde 37'ye kadar çıktık. Ben İzmir'de durumu çok iyi görüyorum."

Sanayiyle iç içe eğitim kapsamında organize sanayi bölgelerinde meslek okulları açma imkanı getirildiğini hatırlatan Yıldırım, böylece öğrencilerin teori ile uygulamayı bir arada öğrenme fırsatı yakalayacağını anlattı.

Yıldırım, yeni dönemde gençlerin staj sorununu da kökünden halledeceklerini bildirdi.

- "Seçim olacak, geçecek, geçim devam edecek"

Türkiye'de son 11 yılda 11 seçim yapıldığı anımsatılarak "Siz seçim-geçim dengesinde ne görüyorsunuz? Seçmen yorgunluğu da var mı?" sorusuna Yıldırım, "Seçmen yorgunluğundan ziyade seçim ortamı her zaman insanların gelecek planlarını beklemeye almalarına neden oluyor. Plan yapacak, bir yatırım yapacak, iş kuracak, seyahat edecek yani gelecek dönemlere yönelik düşüncelerini donduruyor, 'Hele şu seçim geçsin.' diyor." karşılığını verdi.

Başbakan Yıldırım, ilgili-ilgisiz herkesin seçime odaklandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"O yüzden bu aslında ülke ekonomisi için iyi bir şey değil. Seçime olan ilgilinin tabii ki kaybolmasını arzu etmeyiz ama her şeyi seçime odaklamak, o da birçok konuda zaman kaybına sebep oluyor. Şimdi 'Piyasada bir durgunluk var.' diyorlar. Durgunluğun arkasında bakıyorsun ekonomiyle ilgili bir sorun değil, insanların 'Hele şu seçim geçsin, bir görelim.' Neyi göreceksin kardeşim? Kaç seçim geçmiş, görecek bir şey yok. Seçim olacak, geçecek, geçim devam edecek. Vatandaşlar, 'Pazar günü bir an önce gelsin, şu işi bitirelim, işimize bakalım.' diyor. Vatandaşta böyle bir algı gördüm. İnsanlar, seçimi bir an önce bitirip, kafası sakinleşsin istiyor, bundan sonraki planlarını, düşüncelerini hayata geçirmek istiyor."