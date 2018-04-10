Başbakan Yıldırım, Ceenbekov görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediği" vurgulandı.
Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ceenbekov'un Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmasından duyulan memnuniyet iletildi.
Türkiye ve Kırgızistan'ın iki kardeş ülke olduğu ve bu ilişkilerin çok daha ileri götürülebileceği belirtilen görüşmede, bunun için Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediğinin altı çizildi.
Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine desteğini arttırmaya hazır olduğuna işaret edilerek, ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olunduğu ifade edildi.
Ekonomik kalkınmanın motoru olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) etkinliğinin artırılması için iki ülkenin bir ortaklık kurabileceğine dikkati çekilen görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının da ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.
-"Hassasiyeti anlıyorum"
Konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov da FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyeti anladığını belirterek, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurguladı.
Ceenbekov, ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.
Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'ın çağrısına yanıt: Er meydanını tespit et, gelmeyen şerefsizdir
2 erkeğin sır intiharı! Polis kanlar içinde buldu
Suudi Prens'e Fransa'da porno şoku! Sahnelerden fotoğraf da var
Hakkari Dağlıca'dan kahreden şehit haberi!
Yerküredeki göç tarihini değiştirecek 85 bin yıllık keşif!
Gündemi sarsan iddia: Suriye'yi Kıbrıs Rum Kesimi'nden vuracak
AK Parti Grup Toplantısı'ndan ilginç olay! Erdoğan konuşurken kürsüye geldi
Genç kadını canlı canlı mumyaladılar!
Kanser artık ürkütmüyor! Erken teşhis hayat kurtarıyor
Yalıda inceleme başladı... İşte ilk tespitler
Suriye’nin BM Temsilcisi'nden skandal iddia: Türkiye teröristlere kimyasal silah sağlıyor
Apple'ın yeni bombası işte böyle olacak!
Ne iPhone X ne Galaxy S9: Huawei Mate 20 AnTuTu’yu salladı
Okuyucu Yorumları 0 yorum