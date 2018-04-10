Başbakan Yıldırım, Ceenbekov görüşmesi

Başbakan Binali Yıldırım'ın, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile yaptığı görüşmede, "Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediği" vurgulandı.

Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre görüşmede, Ceenbekov'un Cumhurbaşkanı sıfatıyla ilk ziyaretlerinden birini Türkiye'ye yapmasından duyulan memnuniyet iletildi.

Türkiye ve Kırgızistan'ın iki kardeş ülke olduğu ve bu ilişkilerin çok daha ileri götürülebileceği belirtilen görüşmede, bunun için Türkiye'nin, Kırgızistan'ın FETÖ varlığına karşı somut adımlarını bir an önce görmek istediğinin altı çizildi.

Görüşmede ayrıca, Türkiye'nin güçlü ekonomisi ile Kırgız kardeşlerine desteğini arttırmaya hazır olduğuna işaret edilerek, ticaret hacminin 1 milyar dolara çıkarma hedefine bağlı olunduğu ifade edildi.

Ekonomik kalkınmanın motoru olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin (KOBİ) etkinliğinin artırılması için iki ülkenin bir ortaklık kurabileceğine dikkati çekilen görüşmede, iki ülke arasındaki karşılıklı uçak seferlerinin artırılmasının da ilişkilerin güçlendirilmesine katkı sağlayacağı kaydedildi.

-"Hassasiyeti anlıyorum"

Konuk Cumhurbaşkanı Ceenbekov da FETÖ'yle mücadele konusundaki hassasiyeti anladığını belirterek, Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin geliştirilmesine verdiği önemi vurguladı.

Ceenbekov, ziyarette kendisine gösterilen misafirperverlik için teşekkürlerini iletti.