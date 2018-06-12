Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var (2)

'BU AY HEM RAMAZAN HEM 24 HAZİRAN BAYRAMI VAR'
AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, Çankırı'dan sonra helikopterle Kırıkkale'ye geçti. Binali Yıldırım burada, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda partililere seslendi. Kırıkkale'nin her zaman AK Parti'ye destek verdiğini söyleyen Başbakan Yıldırım şöyle konuştu:
"Bu ay iki bayram var; birisi Ramazan Bayramı, diğeri 24 Haziran bayramı. Hazır mısın Kırıkkale, milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı seçecek miyiz? Ak kadroları, Cumhur İttifakı'nı güçlü şekilde Meclis'e gönderecek miyiz? Kırıkkale '3'te 3' diyor mu? Maşallah Kırıkkale bizi hiç yalnız bırakmadınız. Her zaman güçlü desteğinizi yanımızda gördük. Yüzde 64 ile Erdoğan'ı cumhurbaşkanı seçtiniz. 1 Kasım seçimlerinde AK Parti'ye yüzde 62 ile rekor destek verdiniz. 24 Haziran'da güçlü desteğinizle yine Kırıkkale bizimle beraber olacak, bunu biliyorum. Bu sefer oyumuzu daha da artıralım mı? Beraber yürümeye var mısınız? Aydınlık Türkiye'nin kapılarını aralayacak mıyız? Hedefinize koşar adımlarla gidecek miyiz? Güçlü Meclis, güçlü hükümet, güçlü Türkiye için büyük hedefler için durmak yola devam."
'KANDİL'DEN EMİR ALANLARIN HAYATLARI ÇOK ZORLAŞACAK'
Terör örgütlerini ülkeye tehdit olmaktan çıkardıklarını vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, şunları söyledi:
"FETÖ, PYD, PKK, DEAŞ bütün örgütleri ülkemize tehlike olmaktan çıkarıyoruz. Kandil'den de temizleyeceğiz. Kandil'den talimat alanlar düşünsünler, emir alanlar, bundan sonra hayatları çok zorlaşacak. Terörle nasıl mücadele ettiysek vesayet girişimiyle de aynı şekilde mücadele ettik. Demokrasiye, hukuk devletine her zaman sahip çıktık. AK Parti milletin partisidir, Türkiye'nin partisidir. 16 yılda Türkiye'yi nereden nereye getirdik."
Erhan GÖĞEM- Nursima KESKİN/KIRIKKALE, (DHA)
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