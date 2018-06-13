HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var (3)

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.06.2018 03:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'daki programı sonrasında helikopterle Samsun'a geçti.

Haber-Kamera: Hakan AKGÜN/SAMSUN,(DHA)
Başbakan Binali Yıldırım, Amasya'daki programı sonrasında helikopterle Samsun'a geçti. Yıldırım, ilk olarak Batı Part'ta düzenlenen programda gençlerle buluştu. Gençlere hitap eden Başbakan Yıldırım, Kandil harekatı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Güzel ülkemizin güneyinde bir terör devleti kurmak istiyorlar. Bu terör devleti ile akılları sıra Türkiye'yi baskı altına almaya çalışıyorlar. Gençlerimiz buna izin verir mi? Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez. Terörü Türkiye’nin gündeminden düşüreceğiz dedik ve bunu başardık. Sıra dışarıdaki terör odaklarında. Şimdi de Kandil'de yuvalarını başlarına yıkmaya karar verdik. Kardeşliğimizi bozmaya çalışan her türlü şer odaklarıyla mücadelemiz kararlılıkla devam edeceğiz. Bunun için güçlü bir iktidara ihtiyacımız var" dedi.

'TÜRKİYE'NİN İTİBARINI DÜNYADA ZİRVEYE ÇIKARTTIK'
Türkiye'nin itibarını bölgede ve dünyada zirveye çıkarttıklarını söyleyen Başbakan Binali Yıldırım, "Bu güzel ülkemizi 100'üncü yıl hedeflerine çıkarmaya hazır mıyız. O halde 24 Haziran’da ne diyoruz. Durmak yok yola devam. Gençler Samsun’da evet derse bu iş bitmiştir. Gününüz aydın geleceğiniz mübarek olsun. Eğer Samsun’a gelmeseydim eksik hissedecektim. İşgalcilere karşı, darbecilere, FETÖ’ye ve PKK’ya karşı mücadele verirken, aynı zamanda da memleketin her köşesini mamur hale getirdik. 16 yılda Türkiye’yi 3 kat büyüttük. Türkiye’nin itibarını bölgede ve dünyada en zirveye çıkardık. Çünkü bu ülkeyi sizlere emanet edeceğiz. Biliyorsunuz. Biz sadece Rabbimizin huzurunda eğiliriz. Başka hiçbir gücün karşısında eğilmeyiz. 10 günümüz kaldı. 10 gün boyunca gece gündüz demeden çalışacağız. Milletin adamı olan Recep Tayyip Erdoğan’ı sistemin ilk cumhurbaşkanı seçeceğiz” diye konuştu.

VATANDAŞ VE PARTİLİLERLE HATIRA FOTOĞRAFI ÇEKTİRDİ
Başbakan, konuşmasının ardından Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan ve AK Parti Samsun milletvekili adaylarıyla vatandaşları selamladı. Başbakan Yıldırım daha sonra miting alanı etrafında bulunan stantları gezerek vatandaşlar ve partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Yıldırım, daha sonra Atakum ilçesinde bulunan bir ekmek fırınını ziyaret ederek, sahur programına katılmak için İlkadım ilçesinde bulunan Kurtuluş Yolu'na hareket etti.

Görüntü dökümü
--------------
-Detaylar
-Başbakan Binali Yıldırım'ın sahnede vatandaşları selamlaması
-Konuşmasından detay (Kandil açıklaması)
-Detaylar
-Vatandaşlarla sohbet etmesi ve fotoğraf çektirmesi

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Erdoğan: Kendi alanında ülkemizin bir numarası olacakErdoğan: Kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak
"Hiçbir terör örgütü bu topraklarda hüküm süremez"
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Ünlü anketçi Hakan Bayrakçı gözaltına alındı

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Şirin Payzın'ın CNN Türk'teki görevine son verildi

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Mediar'dan bütün hesapları değiştirecek anket! 24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin en yeni anket!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

Mısır Müftüsü'nden faiz fetvası: Bankadan alırsan haram değil!

İlginizi Çekebilir

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Selahattin Demirtaş'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'idam' yanıtı

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Erdoğan: Kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak

Erdoğan: Kendi alanında ülkemizin bir numarası olacak

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.