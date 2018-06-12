HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.06.2018 18:01 | Son Güncelleme

BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankırı'daki mitingde, "CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu.

Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankırı'daki mitingde, "CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi 2 tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyor: Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi, 'FETÖ'yü ABD'den doğru düzgün istemediler' diyor, diğeri de diyor ki 'İstemişler.’ Millet sizinle mi uğraşacak? Bu milleti ileriye taşıyacak hiçbir projeniz yok mu?" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başbakan Yıldırım, 2 türlü ittifakın olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz bir yapım bir yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakıdır. Cumhur İttifakı yeni kapı ruhunun ittifakıdır. Teröre karşı, FETÖ'ye karşı, ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır. Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerin büyük oyunları var. Kürt kardeşlerimizin kanıyla, canıyla yapay bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin birliğinin, kardeşliğinin teminatı milletimiz buna izin vermez" dedi.
Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:
"Bakın adaylar meydana çıktı vaatler, yalanlar, dolanlar milletin başı dönüyor. Onlar konuşur AK Parti yapar. Şimdi adamlarda ne yapsın yol deseler yapılmış, hastane yapılmış ve söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Yalan söylüyorlar. Daha da ileri gidiyorlar bu sefer yapılacak şeyleri yıkalım diyorlar. Yıkım ekibi bunlar, Çankırı bunları iyi tanır. Çankırı’ya dikili bir ağaçları hizmetleri yok. Şu İndağı dile gelse de konuşsa. Yüz yıllık hayal Ilgaz Tünelleri dile gelse de konuşsa. Bu ülkeye hizmet aşkımızı Çankırı çok iyi bilir."
Konuşmasında CHP'nin 2 genel başkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:
"CHP'nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi 2 tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyor. Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi, FETÖ’yü ABD’den doğru düzgün istemediler diyor, diğeri de diyor ki istemişler. Millet sizinle mi uğraşacak. Bu milleti ileriye taşıyacak hiçbir projeniz yok mu? Yerli araba projesini iptal edeceğim, külliyeyi yıkacağım, kanal İstanbul’u yaptırmayacağım. Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Siz bu milletin hayrına olacak bir işe hazırlıklı değil misiniz? Tek dertleri, 'Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim gerisi ne olursa olsun, AK Parti’yi durduralım gerisi ne olursa olsun.' bu. Yarenler diyarı Çankırı, halkımız buna izin vermez. Siyaset fikirle, hizmetle, proje ile olur. Böyle atıp tutmakla olmaz. Eğer Sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa, siyasette yol almak istiyorsa dönsün Türkiye’nin 16 yıllık gelişimine bir baksın. Türkiye nereden nereye gelmiş bir baksın görsün. Biz 16 yıl boyunca ülkemizi bölünmüş yollarla donattık. Eski yolları da yeni yolları da biliyorsunuz. Nereden nereye geldik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok büyük başarılara imza attık. Bugün dünyada yapılan 10 tane büyük projeden 6’sını Türkiye yapıyor. Türkiye’yi çekemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. 2008'de dünyada kriz oldu ondan sonra biz Marmara’yı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerini yaptık. Dünyanın 3. Büyük tünelini yaptık. Türkiye bir Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamadı. Ama şimdi birkaç yıl içinde işler yapılıyor. Türkiye’de 16 yılda aldığımız mesafeyi ulaştığımız seviyeyi muhalefet bile kabullenmekte zorlanıyor. Ufukları hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor. Göreve geldiğimizden bu yana her yıl yüzde 6’ya yakın büyüttük ülkemizi" dedi.
Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 7,4 büyüdüğünü sözlerine ekleyerek, "Geçtiğimiz sene Türkiye’yi yüzde 7,4 büyüttük. Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7,4 büyüttük. Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Geçen yılda Türkiye idi, bu yılın ilk 4 ayında yine Türkiye oldu. Türkiye’ye de bu yakışır. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Biz boş konuşmuyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz. 16 yıllık başarılı öykümüzü gelecek on yıllar için teminat olarak gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.
Başbakan Yıldırım, daha sonra Çankırı'ya yapılan yatırımlardan bahsederek Çankırı'dan ayrıldı.

FOTOĞRAFLI

Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı varBaşbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı varBaşbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı varBaşbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var

PARTNERMemleket havasında tatilMemleket havasında tatil
Bakan Demircan'dan, şehir hastaneleri eleştirilerine tepkiBakan Demircan'dan, şehir hastaneleri eleştirilerine tepki
Erdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortadaErdoğan: Bunların kimlerle oturup, kalktıkları ortada
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

AK Parti afişlerinde gözlerden kaçmayan hata!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

İlginizi Çekebilir

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Fatih Altaylı'dan Bülent Arınç'a tepki: Utanarak izledim

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Erdoğan'dan tıp fakülteleri çıkışı: Kardeşim batırıyorsunuz bizi

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Nagehan Alçı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasını köşesinden paylaştı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

MHP'li Celal Adan'dan Meral Akşener'e yanıt

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

CHP'li aday Mehmet Diribaş'tan çarpıcı açıklama! 'Artık tamam demenin vakti geldi'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

'Temel Karamollaoğlu'nu Abdullah Gül bloke etti'

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Doğu Perinçek'ten gündemi sarsacak 'bedelli askerlik' yorumu

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Süleyman Soylu: PKK'yı sıçan gibi dağlara kaçırdık

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

Meral Akşener: Bana FETÖ’cü diyorlar FETÖ’cüler yanlarında

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.