Başbakan Yıldırım: CHP'nin şimdi 2 tane genel başkanı var

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, Çankırı'daki mitingde, "CHP’nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi 2 tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyor: Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi, 'FETÖ'yü ABD'den doğru düzgün istemediler' diyor, diğeri de diyor ki 'İstemişler.’ Millet sizinle mi uğraşacak? Bu milleti ileriye taşıyacak hiçbir projeniz yok mu?" dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin Çankırı'da düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. Başbakan Yıldırım, 2 türlü ittifakın olduğunu belirterek, "Biliyorsunuz bir yapım bir yıkım ittifakı var. Yapım ittifakı Cumhur İttifakıdır. Cumhur İttifakı yeni kapı ruhunun ittifakıdır. Teröre karşı, FETÖ'ye karşı, ay yıldızlı bayrağı yere düşürmeyen ittifakın adıdır. Gün ülkeye sahip çıkma günüdür. Ülkemiz üzerinde emperyalist güçlerin büyük oyunları var. Kürt kardeşlerimizin kanıyla, canıyla yapay bir devlet kurmaya çalışıyorlar. Türkiye’nin birliğinin, kardeşliğinin teminatı milletimiz buna izin vermez" dedi.

Başbakan Yıldırım konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Bakın adaylar meydana çıktı vaatler, yalanlar, dolanlar milletin başı dönüyor. Onlar konuşur AK Parti yapar. Şimdi adamlarda ne yapsın yol deseler yapılmış, hastane yapılmış ve söyleyecek bir şey bulamıyorlar. Yalan söylüyorlar. Daha da ileri gidiyorlar bu sefer yapılacak şeyleri yıkalım diyorlar. Yıkım ekibi bunlar, Çankırı bunları iyi tanır. Çankırı’ya dikili bir ağaçları hizmetleri yok. Şu İndağı dile gelse de konuşsa. Yüz yıllık hayal Ilgaz Tünelleri dile gelse de konuşsa. Bu ülkeye hizmet aşkımızı Çankırı çok iyi bilir."

Konuşmasında CHP'nin 2 genel başkanı olduğunu vurgulayan Yıldırım şöyle devam etti:

"CHP'nin eskiden bir genel başkanı konuşurdu. Şimdi 2 tane genel başkanı var. Ayrı tellerden aynı türküyü söylüyor. Şunu yaptırmayacağız, bunu kapatacağız, ötekini satacağız. Birisi, FETÖ’yü ABD’den doğru düzgün istemediler diyor, diğeri de diyor ki istemişler. Millet sizinle mi uğraşacak. Bu milleti ileriye taşıyacak hiçbir projeniz yok mu? Yerli araba projesini iptal edeceğim, külliyeyi yıkacağım, kanal İstanbul’u yaptırmayacağım. Dilin zekatı hayır konuşmaktır. Siz bu milletin hayrına olacak bir işe hazırlıklı değil misiniz? Tek dertleri, 'Recep Tayyip Erdoğan’ı indirelim gerisi ne olursa olsun, AK Parti’yi durduralım gerisi ne olursa olsun.' bu. Yarenler diyarı Çankırı, halkımız buna izin vermez. Siyaset fikirle, hizmetle, proje ile olur. Böyle atıp tutmakla olmaz. Eğer Sayın Muharrem İnce bir şeyler yapmak istiyorsa, siyasette yol almak istiyorsa dönsün Türkiye’nin 16 yıllık gelişimine bir baksın. Türkiye nereden nereye gelmiş bir baksın görsün. Biz 16 yıl boyunca ülkemizi bölünmüş yollarla donattık. Eski yolları da yeni yolları da biliyorsunuz. Nereden nereye geldik. Cumhurbaşkanımız önderliğinde çok büyük başarılara imza attık. Bugün dünyada yapılan 10 tane büyük projeden 6’sını Türkiye yapıyor. Türkiye’yi çekemiyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar 2023 hedeflerimizi gerçekleştirmemizi engelleyemeyecekler. 2008'de dünyada kriz oldu ondan sonra biz Marmara’yı, Avrasya’yı, Yavuz Sultan Selim ve Osman Gazi Köprülerini yaptık. Dünyanın 3. Büyük tünelini yaptık. Türkiye bir Bolu Tüneli'ni 30 yılda yapamadı. Ama şimdi birkaç yıl içinde işler yapılıyor. Türkiye’de 16 yılda aldığımız mesafeyi ulaştığımız seviyeyi muhalefet bile kabullenmekte zorlanıyor. Ufukları hayalleri bizim yaptıklarımıza bile ulaşamıyor. Göreve geldiğimizden bu yana her yıl yüzde 6’ya yakın büyüttük ülkemizi" dedi.

Başbakan Yıldırım, Türkiye'nin 2018 yılının ilk 4 ayında yüzde 7,4 büyüdüğünü sözlerine ekleyerek, "Geçtiğimiz sene Türkiye’yi yüzde 7,4 büyüttük. Bu yılın ilk 4 ayında da yüzde 7,4 büyüttük. Dünyanın 20 gelişmiş ülkesi arasında en fazla büyümeyi sağlayan ülke yine Türkiye oldu. Geçen yılda Türkiye idi, bu yılın ilk 4 ayında yine Türkiye oldu. Türkiye’ye de bu yakışır. Biz şov yapmıyoruz, hizmet yapıyoruz. Biz boş konuşmuyoruz, boş vaatlerde bulunmuyoruz. 16 yıllık başarılı öykümüzü gelecek on yıllar için teminat olarak gösteriyoruz" açıklamasında bulundu.

Başbakan Yıldırım, daha sonra Çankırı'ya yapılan yatırımlardan bahsederek Çankırı'dan ayrıldı.