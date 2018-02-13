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Başbakan Yıldırım Çipras ile telefonda görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.02.2018 21:56 | Son Güncelleme

Görüşmede, Ege Denizi'nde komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı - Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde, iki tarafın üst düzeyli askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı

ERZİNCAN (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras ile telefonda görüştü.

Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Yıldırım ile Çipras'ın görüşmesinde, Ege Denizi'nde, komşu Yunanistan ile son dönemde yaşanan gerginlikten rahatsızlık duyulduğu, tansiyonun düşürülmesi için Yunanistan'ın gerekli tedbirleri almasının beklendiği vurgulandı.

Görüşmede, bu hususta gerektiği takdirde iki tarafın üst düzey askeri yetkililerinin bir araya gelmesinin yararlı olacağı konusunda mutabık kalındı.

Görüş farklılıklarına rağmen olumlu bir havada gerçekleşen görüşmede, sorunların diyalog yoluyla çözümüne ağırlık verilmesi ve güven artırıcı önlemlerin geliştirilmesi üzerinde duruldu.

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Başbakan Yıldırım Ege Denizi telefon görüşmesi Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras

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