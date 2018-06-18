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Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.06.2018 21:22 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Cumhur İttifakı 15 Temmuz ruhunu yansıtır. Bu ittifak Yenikapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir."


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