Başbakan Yıldırım: Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır (2)

YILDIRIM, KARABÜK'TE KONUŞTU: SİZ YIKIM EKİBİ MİSİNİZ?

Başbakan Binali Yıldırım, Kastamonu'dan sonra Karabük'e geçti ve Kent Meydanı'nda toplanan kalabalığa seslendi. Burada da muhalefeti eleştiren Yıldırım, "AK Parti'den önce cumhurbaşkanları kapalı kapılar arkasında, mecliste dayatma ile zorlama ile seçtiriyorlardı. Cumhurbaşkanı ne demek? Cumhurun, milletin başkanı demek. Milletin başkanını milletten kaçırarak seçtiriyorlardı. Bunun adı vesayettir. AK Parti geldi aynı şeyi AK Parti’ye yaptılar. Cumhurbaşkanını Türkiye’nin en büyük partisine 363 milletvekili ile seçtirmek istemediler, engeller koydular, 367 icadını çıkardılar. 'Madem vekiller seçmeyecekse cumhurbaşkanını milletin kendisi seçer' dedik. Referandum yaptık. O günden sonra Türkiye’nin ilk seçilmiş cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Şimdi ortada böbürlenip dolanan başkan adayları yatıp kalksın AK Parti’ye ve millete dua etsinler. Yoksa onların cumhurbaşkanı adayı bile olması mümkün değildi" dedi. Binali Yıldırım şöyle devam etti:

"Bunların bu milletin hayır duasını alacak bir eserleri var mı? Bozuk saat bile günde 2 kere doğruyu gösterir. Bunlarda o bile yok. Abartmayla, çarpıtmayla, yalanla, dolanla bu işler olmaz. Önce eserinizi görelim kardeş. Karabük’e bugüne kadar ne hayrınız oldu. Bir hayrınız olduğunu söyleyin. Söyleyemezsiniz. Çünkü bu memlekette iziniz yok. Dikili bir ağacınız bile yok. Bundan sonra olur mu? Hiç ümidimiz yok. Yaparsa AK Parti yapar. Tek bildikleri laf salatası. Laf üstüne laf koymak, çamur atmak, bol keseden atmak. Eskiden bir Kılıçdaroğlu çıkar konuşurdu. Şimdi iki oldular. Ayrı tellerden çalıyorlar ama söyledikleri türkü aynı. 'Şunu yaptırmayacağız bunu yaptırmayacağız, onu satacağız, bunu yıkacağız.' Yahu kardeşim siz yıkım ekibi misiniz? Enkazcı mısınız? Bunların ağzından güzel bir cümle çıktı mı? Ülkeyi daha da ileri götürecek ne projeniz var? Ama böyle bir dertleri yok. Tek dertleri Erdoğan ve AK Parti kaybetsin. Bu iktidar milletin iktidarı. Emaneti millet verdi alan da millet olur. Esip gürleme ile bu milletin 16 yıldır AK Parti’ye olan muhabbetini kesebileceğinizi mi sandınız."

Türkiye’nin dünyada 1 numara olduğunu ifade eden Yıldırım, "Son 16 senede Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde büyük bir başarı öyküsü gerçekleştirdik. Dünya krizi sonrasında yapılan 10 büyük proje var. Bir bakın bu projelere 6 tanesini Türkiye yapmış. Türkiye 1 numara. Türkiye’ye birincilik yakışır. Ülkeyi bir baştan bir başa bölünmüş yollarla böldük. Hız tren hayalini gerçeğe dönüştürdük. Şehir hastaneleri ile sağlıkta dönüşüm yaptık. Havayolunu halkın yolu yaptık" diye konuştu.

Binali Yıldırım, ikindi ezanının okunması nedeniyle konuşmasına ara verdi. Ezanın bitmesinin ardından Yıldırım şöyle devam etti:

"Daha az bürokrasi daha çok iş ile Türkiye’nin yıldızı parlamaya devam edecek. İstikrar kalıcı hale gelecek. Eğitimde, sağlıkta, ulaştırmada atılımlar hız kesmeden devam edecek. Türkiye için çalışmaya, üretmeye devam edeceğiz. Bütün zorlukları birbirimizle kenetlenerek aşacağız. Terörü Türkiye’nin gündeminden çıkaracağız. Gençlerimizin dağa çıkmasını engelledik. Daha güvenli olan ülkemizi doğusu batısıyla birbiriyle kucaklaşmasının gururunu yaşıyoruz. Biz millet için üretmeye kazandırmaya talibiz. Yıkım ekibi gibi yıkmayı, yok etmeyi iptal etmeyi söyleyenlerden olmadık. Olmayacağız."