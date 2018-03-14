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Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Aliyev’le görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.03.2018 13:21 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü.Azerbaycan’a 6.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’le görüştü.
Azerbaycan’a 6. Küresel Bakü Formu’na katılmak için 2 günlük ziyaret düzenleyen Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda gerçekleşen görüşmede Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin çeşitli boyutları ile iki ülke arasındaki işbirliği konularının yanı sıra, Türkiye ve Azerbaycan’ın ortak ilgi alanına giren uluslararası ve bölgesel gelişmelerin ele alındığı öğrenildi.

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