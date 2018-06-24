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Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 21:54 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak, 24 Haziran seçimindeki zaferinden dolayı tebrik etti.


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