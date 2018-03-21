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Başbakan Yıldırım, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyasını bugün itibarıyla başlatacaklarını belirterek, "Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2018 14:59 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım, "Daha Yeşil Bir Türkiye'yi Birlikte İnşa Edelim" kampanyasını bugün itibarıyla başlatacaklarını belirterek, "Ülkemiz, insanımız, ormanlarımız için, daha güzel bir gelecek için hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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