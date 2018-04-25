Başbakan Yıldırım'dan flaş açıklama: Hayal kırıklığına uğradık

Başbakan Binali Yıldırım, İspanya'da Nueva Economia Forumu'nda önemli açıklamalarda bulundu.

"İspanya ile Türkiye arasında hiçbir sorun yok. İspanya Türkiye'yi birlik içinde en iyi anlayan ülke. İspanya da Türkiye gibi terörden çok çekti"diyen Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Son zamanlarda İspanya'nın yaşadığı olaylarda Türkiye çok açık net bir tutum göstermiştir. Ülkemizde de bölücü faaliyetler var. Biz AB ile bir anlaşma yaptık. Mültecilerin geçişini önleyelim buna karşılık 3.5 milyon mülteci ülkemizde, bunlara barınak, aş, sağlık hizmeti, eğitim hizmeti sağlıyoruz buna biraz katkı yapın.

BEKLEDİĞİMİZ CEVABI ALAMADIK



AB ile Türkiye arasındaki üyelik müzakerelerine de yeni bir adım atıp vize muafiyeti sağlansın, gümrük birliği güncellensin. Anlaştık, el sıkıştık. Her şeyi yaptık. Günlük göçmen geçişi 50'nin altına indi. Birlikten beklediğimiz cevabı alamadık, bir kez daha hayal kırıklığına uğradık.Daha önce de benzer durum Kıbrıs Rum kesiminin AB'ye üye olmasında yaşandı. Bunların ekonomi ile ne alakası vardır diye düşünebilirsiniz. Sadece hafızanızı tazelemek için söylüyorum