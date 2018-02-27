Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Yıldırım, "Ana muhalefet partisi CHP’nin bazı vekilleri bir laf dolaştırıyor; ’Hükümet YPG, PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmemiş.’ Bakalım gerçekler böyle mi? Belgelerle geldim o yüzden. 28 Şubat 2015’ten beri yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının tamamında bu PYD, YPG, PKK, DEAŞ terör örgütlerine karşı topyekun mücadele var. Bununla da kalmamışız 19 Ekim 2016’da Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesinin bakanlar kurulu kararına dönüştürmüşüz. CHP’nin profesör olan vekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar siz düşünün. Bunların dünyadan haberi yok. Allah bunlara yardım etsin. Bunların farklı isimler altında örgütler olduğunu da bütün dünyaya yine biz ilan ettik. Mücadele devam ediyor" diye konuştu.

"YASAL DÜZENLEMELER YAKINDA MECLİS’TE OLACAK"



Çocuk istismarına ilişkin Yıldırım, "Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması, tedavisi ve çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, cezaların caydırıcılığının daha arttırılması için kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Yasal düzenlemeler yakında Melis’te olacak. Buna benzer olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yetmez. Eğitim başta olmak üzere aile ve toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir" dedi.