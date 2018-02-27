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Başbakan Yıldırım 'belgelerle geldim' dedi ve canlı yayında açıkladı!

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2018 11:53 | Son Güncelleme

Başbakan ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, açıklamasında "Afrin hilal gibi emniyete alındı. Özel harekat timlerimizle adım adım temizlik yaparak gidiyoruz, sınırı terörden arındırıyoruz" dedi. Yıldırım ayrıca canlı yayında, "Hükümet PYD-YPG'yi terör örgütü olarak görmüyor" iddiasına da belgelerle yanıt verdi.

AK Parti Genel Başkanvekili ve Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Grup Toplantısı’nda konuştu. Yıldırım, "Ana muhalefet partisi CHP’nin bazı vekilleri bir laf dolaştırıyor; ’Hükümet YPG, PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmemiş.’ Bakalım gerçekler böyle mi? Belgelerle geldim o yüzden. 28 Şubat 2015’ten beri yapılan Milli Güvenlik Kurulu toplantılarının tamamında bu PYD, YPG, PKK, DEAŞ terör örgütlerine karşı topyekun mücadele var. Bununla da kalmamışız 19 Ekim 2016’da Milli Güvenlik Kurulu siyaset belgesinin bakanlar kurulu kararına dönüştürmüşüz. CHP’nin profesör olan vekili bunu yaparsa diğerleri ne yapar siz düşünün. Bunların dünyadan haberi yok. Allah bunlara yardım etsin. Bunların farklı isimler altında örgütler olduğunu da bütün dünyaya yine biz ilan ettik. Mücadele devam ediyor" diye konuştu.

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"YASAL DÜZENLEMELER YAKINDA MECLİS’TE OLACAK"

Çocuk istismarına ilişkin Yıldırım, "Çocuk istismarına yönelik sebeplerin ortadan kaldırılması, adli süreç boyunca mağdurların korunması, tedavisi ve çocukların ailelerinin bilinçlendirilmesi, eğitilmesi, cezaların caydırıcılığının daha arttırılması için kapsamlı bir çalışmayı başlattık. Yasal düzenlemeler yakında Melis’te olacak. Buna benzer olayların tekrarlanmaması için sadece yasal düzenleme yetmez. Eğitim başta olmak üzere aile ve toplumun her kesimine büyük görevler düşmektedir" dedi.

"UTANÇ DOLU MAZİLERİN KARŞISINDA YÜZLERİ KIZARMAYA MAHKUMDUR"

Yıldırım, "Hollanda Parlamentosu’nda alınan 1915 kararı adaletsiz bir karardır. Bizim için yok hükmündedir. 1915 olaylarına soykırım diyenler, tarihe bakıp kendi utançlarının hesabını vermesi gerekiyor. Tarih kayıtları ortadadır. İnsanlık dışı eylemler konusunda en kötü sicil bu iddiayı ortaya atanlara aittir. Bizim tarihimizde sömürge, katliam, soykırım yok. Kardeşlik, birlik var. Bu yolla Türkiye’ye ayar vermek isteyenler utanç dolu mazilerin karşısında yüzleri kızarmaya mahkumdur" açıklamasında bulundu.

"AFRİN HİLAL GİBİ ÇEPE ÇEVRE EMNİYETE ALINDI"

Zeytin Dalı Harekatı’na ilişkin Yıldırım, "Mehmetçiğimiz havadan ve karadan harekatı büyük bir başarı ile kararlılıkla sürdürüyor. Afrin hilal gibi çepe çevre emniyete alındı. Sınırımıza yakın bölgeleri tamamen terörden temizledik. Şimdi Özel Harekat Timlerimiz ile beraber adım adım temizlik yaparak gidiyoruz. Gönüllü güvenlik korucularımız, polisimiz, jandarmamız da bölgeye intikal ettiler. Önde ÖSO ve kahraman Mehmetçiğimiz giderken arkada asayişi de polis, güvenlik korucusu ve polis özel harekat temin etmiş olacak. Görülen tablo şudur; PKK, PYD, DEAŞ sivillere işkenceye, vatandaşı yerinden yurdundan etmeye devam ediyor. Şu anda bölge halkının yüzde 60’ı evlerini terk etmiş durumda. Bu hainler insanların yaşadığı yerlere patlayıcı tuzaklar kurmuş. Evleri boşaltıp cephaneye çevirmiş. Şimdi kazdıkları kuyuya kendileri düşüyor" diye konuştu.

"KİMYASAL SİLAH KULLANILDIĞI YÖNÜNDE ÇOK CİDDİ İDDİALAR VAR"

BM’nin Doğu Guta kararına ilişkin Yıldırım, "BM, 30 gün süreyle Guta’da ateşkes ilan edilmesini kararlaştırdı. Şu anda Doğu Guta’da ne yazık ki bir insanlık dramı, ayıbı yaşanıyor. Şu anda acil insani yardım bile yapılamıyor. Karar alınmış olmasına rağmen daha kararın mürekkebi kurumadan rejim tekrar saldırmaya başladı. Yine kimyasal silah kullanıldığı yönünde çok ciddi iddialar var. Doğu Guta’da yaşanan vahşetin daha da derinleşmemesinden endişe duyuyoruz. Afrin’deki harekatı, Doğu Guta ile karıştıranlar var. BM konsey kararının Doğu Guta ile ilgili olduğu aşikardır. Türkiye sivillere değil eli kanlı terör örgütlerine karşı ve oradaki sivilleri kurtarmak için bir temizlik harekatı yapıyor. Bu iki şeyi birbirinden ayırmak lazım. İdlib’te bugüne kadar 6 gözlem noktası tesis ettik. Bu noktaların amacı gerginliği azaltmak ateşkesi kalıcı hale getirmek. BM başta olmak üzere uluslararası toplumun çabalarına önem veriyoruz. Suriye’nin bütün terör örgütlerinden temizlenerek Suriye’nin toprak bütünlüğünün sağlanması önceliğimizdir. Yaşanan sivil katliamalar karşısında 3 maymunu oynamadık, oynamayacağız. Müttefikimiz olan ülkelerin de aynı onurlu duruşu sergilemelerini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
parmak kaldırıp izin almış konuşmak için rte den belli
@arjursum siz amerikadan isrilden fetöden emir alırken hiç gıkın çımıyor.dünya lideri bilge kraldan dünya emir alıyor.
@safak654 ulan herkese fetöcü deyip durmayın yıllarca aynı kaptan yemek yiyen ne istediler de vermedik diyen muhterem hoca efendi diye hitap eden kimdi düğünlerde beraber şahitlik yapan türkçe olimpiyatlarında göz yaşları içinde dön artık hocam diyen kimdi
@bilocan75 şeytan da şeytan olmadan önce melekti! Melekken hain değildi.
@bilocan75, ulen devlet fetöcülere savaş açmışken, fetönün terörist olduğu ayan beyan ortaya çıkmışken muhalefet uğruna inadına meydanlarda fetöcüleri isim isim sayanlara fetöcü demiycez de ne diycez, mahmut mu diycez
@safak654 hocam öncelikle merak ettiğim ne kullanıyorsun. Yani bu kafaya ulaşmak için. Ulan hocam hocam diye reisin eteğinin dibinde dolaşıyordu. İsrailden özür diledi. PKK İLE İMRALI DA GÇRÜŞTÜĞÜNÜ CANLI YAYINDA İTİRAF ETTİ. siz deyip duruyosun be mubarek adamların yanındamısın nerden biliyosun.
@arjursum sizden iyi fetöcümü var nolur döngel dediğiniz günleri be cabuk unnutnuz
@arjursum cahillik diz boyu şeytanıda melek yapacak kadar yuhh yani şeytan melek değil cin anladınmı cinnnnn memlekette ağzı olan konuşuyor işte
2015ten öncesi ne olacak sayın Başbakanım. Meydanlarda megri megri halay çekmeleri, Salih Müslimi kongrelere davet etmeleri, peşmergeyi alkışlatarak geçirmeleri, fetöye devletin tüm kurumlarını teslim etmeleri yok nu sayalım. Sizin yaptığınız hataları halk olarak biz ödüyoruz bedelini. Artık dayanacak gücü kalmadı halkın...
Kendi adına konuş..Halk liderini seçti ve onun pesinde.
@nefi_2017 Tamam otur koyuncuk ! Kendin düşünemiyorsan bu senin sorunun bir başkasını düşüncesinden ötürü yadırgayıp yargılayamazsın !
@iiideaaa SEN DE SUS KıZIL EŞEKCİK. yada her ne karın ağrısıysan. elin şey,yle konuşma. biraz TÜRK olun. MÜSLÜMAN olun. ama nerdeee. anca hakaret . karşılığunda bizde size.
Türk sularında alman gemileri Kıbrıs açıklarında alman gibileri sondaj yapıyorlar türkiye’den izin aldılar bu izne Merkel’e gittiğimde sen mi verdin deniz yücel serbes kaldı Merkel ile ne karşılığında bu anlaşmalara yaptınız açıklayın ülkemizi satmaktan vaz geçip defolup gidin ülkemizden
madem terörist olarak görüyordunuz ülkemizden geçmelerine neden izin verdiniz?terörist başını neden ağırladınız bayraklarına neden müsade ettiniz?
kimi nerden kovuyon sen. ulan tarihin en iyi dönemini yaşıyorsunuz be nankörler.asıl nankörler bu ülkeden defolsun
@er.soy @er.soy kic yalamaktan dilin bk icinde asgari ucretli yalaka
@kemalakdag Lahmacun paralarını da TÜRKİYE CUMHURİYETİ ödedi
@satilmis_kaya adin bile belli bak satilmissin siz yediginiz kaba sicansiniz .asgari ucretliye kurban ol .sen nesin zenginmisin varoş senin gibiler kiç yalio bak adina Allah ne vermis
@satilmis_kaya isminde tam kişiliğine uymuş. yüksek ücretli yalaka. biraz otur ekonomi oku. haber dinle. hadi bizi geçtin. dünya ekeoni sayfalarını karuştır.
evet evet türk milleti ve vergileri çok yaşasın herdeyiz elhamdülilah
tarım bitmiş sanayi can çekişiyor esnaf kan ağlıyor ağzınıza kimin adını alsanız bitiyor ..
iyide muslimin ne işi vardı TURKİYEDE...TVLERE BİLE CIKTI ACIK OTURUM YAPILDI..O ZAMAN NEDEN TERÖRİST DEGİLDİ.. YİNE Mİ KANDIRILDINIZ...VE TARİH COK YAKIN...SUUDİ KRALINDA ETEKLERİNİ OPMUSTUNUZ...UNUTULMUYOR BEYLER... UNUTAN İNSANLAR COK BU ULKEDE ONLARA SİYASET YAPIYORSUNUZ AMA UNUTMAYANLARDA COK..
Çocuklarımız işsiz,eğitim ,adalet,güvenlik çökmüş ,maaşı faturalar yuruyor çarşıda pazarda iki kilo çürük meyve alamıyoruz...Bizim boş nutuklara karnımız tok İn Ali misin Cin Alimisin
Yaa siz gidin a haber izleyenleri inandırırin..2016 diyor hala..2013 ve 2015 de Salih Müslim ı kırmızı halılarla kasilayan kimdi?? baş başa yemekler yiyen..terör örgütüne yardım ve yataklıkliktan dava açıldı akp hükümeti ne..eline 2016 belgesi almış nutuk atıyorlar..siyaset haberi görünce sinir oluyorum..çünkü nerde yalancı varsa ülke yönetmeye kalkıyor..dürüst halk ise eziliyor alt tabakada
BENDE BELGE SÖYLEYEYİM.BU ADAMIN BACANAĞININ YOUTUB DA İZMİR LİMAN İHALESİNDEN RÜŞVET ALIRKEN ÇEKİLDİĞİ İDDİA EDİLEN RÜŞVET VİDEOLARI VAR.SORUŞTURMA NE OLDU.SAVCI SORUŞTURMAYI KAPATMASI İÇİN TEHDİT EDİLDİ.
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan... izmir'de 2013 yılında FETO şiirini salya sümük ağlayarak okuyan profilo düşük abidik gubidik... senin gemicik yuzduren kumarcı tosun paşalar nerde askerlik yaptılar
İzmir büyükşehir için miting yapıyorlar.Toplayıp getirmişler ototbüsler dolusu.Binali mikrofonu alıyor eline ''İzmir'e hoşgeldinizzzzz' :))) şimdi bu adam başbakan olmuş ülkeyi yönetiyor.
19 Ekim 2016'dan önce de terör örgütüydü ama siz kabul etmiyordunuz, pyd = pkk
En kısa zamanda Malta ve Man adalarına ait deşifre edilip doğrulukları kanıtlanmış belgeler ile de bir açıklama yapmanızı merakla ve hasretle bekliyoruz....
@downferda, o belgeleri kürsülerden sallayanlar ispat ettiler mi acaba, hatta bırak ispatı suç duyurusu bile yapamadılar, savcılığa veremediler, çamur at izi kalsın la yetindiler
@mendilli2 Gündemi takip etmediğiniz belli..O belgelerin Ankara Cumhuriyet Savcılığı tarafından gerçek olduğu açıklandı..Ama her şeyi göremediğiniz gibi bunuda atlamışsınız..
@mendilli2 sen uyuyonmu gerçekliğini kanıtladılarya ama suç değil elbette dışardan para getirmek hani bi yasa çıktıya sormayacaz yeterki para getirin ne parası olursa olsun . sadece etik değil yapılan millete dolar bozdurun yerli milli deyipte dışarda paraları nı tutmak anlayabildinmi acaba yoksa anlaman için bi on kez tekrarlanmasımı gerekiyo dünyadan bihaber kardeşim
@mendilli2 Kafanı saman torbasından çıkarabilirsen suç duyurusunu göreceksin
Rahmetli Erbakanı zamanında dinleseydiniz,Böyle olmazdı.O çok büyük düşünürdü Ama şu var, sizin Hoca efendileriniz bitmiyor, Bir kerede Gazi Mustafa Kemal Atatürk deyin Artık.
Ülkesine bir gram faydası olmayan beleşçi yaşayan zihniyet yine kör gözelerle saldıraya geçmiş. .memnun olmak istemeyen gerili takım almanya ile kötü olsan eleştirir anlaşsan ne verdin diye eleştirir..defolun ülkemden gidin asalaklar...
Ya 2015'ten önce nasik görüyordunuz sayın düşük profilli başbakan.Salih Müslim'ide CHP kırmızı halılarla karşıladı zaten
sen yok hükmünde dediğinde zaten yok oluyor değil mi. sizinde gösterdiğiniz belgeler bizim için yok hükmündedir.
SINIRDAN GECMELERINE IZIN VERDINIZ.HENDEKLERE GÖZ YUMDUNUZ TERÖR ORGUTU ILE MASAYA OTURDUNUZ. MUSLUMU KIRMIZI HALI ILE KARŞILADINIZ HOCAEFENDI DIYE GÖKLERE CIKARDINIZ SONUÇ HEPSI ULKEYI YIKMAYA CALISAN TERÖR ORGUTU OLDUGI ORTAYA ÇIKTI ŞİMDIDE ÇIKIP GEÇMİŞ GUNAHLARINIZI AFFETTIRMEYE CALIŞIYORSUNUZ BUNLARIN VEBALI SIZE YETER GERISI TEFERRUAT ULKE 2019 DA ÇOKKK IYIIIII OLACAK
@00yigit Bende müsadenizle ilave yapayım yorumunuza Barzani'de kongrede 'Türkiye seninle gurur duyuyor' şeklinde ayakta alkışlanmıştı.
Allah bu insanoğlunu helak etse yeridir...
Bak arkadaş,16 yıldır ükeyi mahfettiniz;Az kafası çalışan bunu görüyor. Ayrıca akit tv.sunucusu gibi radikal,içsavaş meraklılarına cesaret verdiniz.Bu ülkenin % 99'u Müslüman diyorsunuz, fakat vasat,namazında niyazında müslümanların müslümanlıklarını birilerinin sorgulamasına seyirci kalıyorsunuz.Kimse inançlarını açıklamak zorunda değildir. Ben ateistim,annem dini bütün müslümandır. Annemi hacca gönderdim;çünkü biliyordum ki,hayatta O'nu en çok mutlu edecek şey budur.Tüm bu nedenlerle ülkeyi getirdiğiniz vahim durum sebebiyle bir zahmet çekip gitmenizi, kin ve nefrete son vermenizi istiyoruz.
@adigevekil, senin 16 yıl öncesinde memleketin halinden haberin olmadığı gün gibi ortada, heralde antartika gibi felan bi yerdeydin, akit tv sunucusuna laf ederken akp lileri yunan gibi izmirden denize dökeceğiz diyen milletvekillerini alkışlıyordunuz, riyakarlığın ikiyüzlülüğün ateizmin gereklerinden olduğunu bilmiyorduk, öğrenmiş olduk
2 yıl önce terör örgütü değil miydi Türkiye den geçerken
patlıcan var biber var domates var hanımlar
@eksisu :)))
PYD lideri salih müslim saraylarda ağırlayan... izmir'de 2013 yılında FETO şiirini salya sümük ağlayarak okuyan profilo düşük abidik gubidik... senin gemicik yuzduren kumarcı tosun paşalar nerde askerlik yaptılar??
man adası malta adasları nerde acaba
2019 seçimlerinde HDP'nin desteğini alması büyük ihtimal olan CHP yapacağı açıklamalarla HDP'yi kendinden uzaklaştırıımı? Hoş içine HDP DHKPC kaçmış bir partiden bahsediyoruz.
Devlet ve vatan baki kalır, hükümetler gelir geçicidir. 2015 7 haziran seçimlerinden önce terörü destekleyenlere ceza verecek hükümeti dört gözle bekliyoruz
bop projesi reisin katkılarıyla isliyor
halkın oyuyla geldiniz halkın oyuyla gideceksiniz
su yorumlara bakiyorumda yorum yapanlarin cogu 2000den sonra dogmus zavalli kesimden baskasi degil. 90 li yillara birwz goz atin ? sonra kalkip hukumeti elestirin. ayrica kufir hakaret ettiginiz o insanlar turkiye cumhuriyeti basbakani cumhur baskani ve aileleri. 90 yillarda ve oncesinde yasamiz olan insanlarin oy verdigi 50 milyon secmenin iktidara getirdigi siyasi liderlere hakaret ediyorsunuz. unutmayin 50 milyon insanda size sizingibilere hakaret kufur ediyor. sahsen ben bu yorumlara bakinca size edecek kufur hakaret bulamiyorum o derece zavalli yaratiklarsiniz hayvan bile diyemiyorum
Bildiğimiz kadarıyla Bu tür Kararların Meclisten çıkması gerekiyor. Bu uluslar arası bir yaptırım olduğu için Bakanlar Kurulu Kararının Uluslar arası ilişkilerde bir hükmü olmaz. Bu tür karaların diğer bütün devletlerde Meclis veya Senatodan çıkan kararlardır.
SATILMIŞ GERÇEKTEN SATILMŞIN KİME SATTIN LAN KENDİNİ KILIÇDAROĞLUNU YALAYA YALAYA TÜKETTİNİZ ADAMI SİZ YALAMAKTAN O YALANMAKTAN BIKMADI.AVRUPA DA İKİ SEÇİM KAYBEDEN DEFOLUP GİDER İNATLA KAYBETMEYE DEVAM SİZDE YALAMAYA BAY SATILMIŞ
@volcano1144 o içtiğin ne onun adı verse kafa bayağı iyi
Başbakan Yıldırım, "28 Şubat 2015'ten beri yapılan MGK toplantılarının tamamında YPG/PKK/PYD/DEAŞ'a karşı topyekün mücadele var. diyorlar...peki suleymanşah turbesi ve oradaki turk toprağını topukları kıçına vura vura ve kiminle/hangi dost yada muttefikinizle kurtardınız (kaçırdınız)...kaleyi neden imha ettiniz..??
@yysahin baban abd bir tuzak kurmuştu hem ışid hemde pyd saldıracaktı ama plan tutmadı sen rüyadan gelen emirle yazmaya devam et.
bu arada en önem abd köpeği kardinal ve itleride içerden vuracaktı. allah şer odaklarının oyununun tutmasına engel oldu . bundanda yanlış mana çıkaracak allah derken alemleri yaratandan bahsediyorum sizler kafayı kardinalle bozduğunuzdan başka yere çekersiniz. nede olsa sizde tanrı çok abd almanya israil feto abiler ablalar
pyd ypg terörö örgütü değildir diyen chp şimdi olayı çarpıtıp hükümet pyd ypg yi terörö rögütü gibi görmüyor diyor sizin açıklamalarınız unutmadık biz bun millet balık hafızalı değil hükümet üstüne basa basa pyd ypg terör örgütüdür demiştir ve her zman mücadele etmiştir. bir tarafta vatanın milletin bekasını düşünen taraf bir tarafta kime neye hizmet ettiği belli olmayan taraf aslında onların hizmet ettikleri yerler belli bu millet onları çok iyi biliyor
işide mühimmat gönderen,pydyi sınırlarımız içinden korumayla geçiren hatta aç itlerin karnını doyuran siz değilmiydiniz.daha düne kadar fetoyu yere göğe sığdıramayan siz değilmisiniz.
kendi düşmanına silah satıp halkını savaşa sokan ülkeyi parçalamak için elinden geleni yapan tek ülkeyiz
Belgeler büyük ihtimal ile sahtedir.Kemalin gösterip de c.savcılığın da ''doğruluğunu'' kesinkes onayladığı gibi gerçek belgeler gösterin.
belge deyince aklıma man adası geldi. man adasiylada bi ligimizin olmadığını belirtebilirmisiniz
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