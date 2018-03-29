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Başbakan Yıldırım'dan flaş ittifak açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.03.2018 09:24 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e gitmeden önce Esenboğa Havalimanı'nda gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Yerel seçimlerde ittifak yapılacak mı?" sorusunu yanıtlayan Yıldırım, "Şu aşamada MHP ile yapacağımız ittifak cumhurbaşkanlığı seçimini, milletvekili seçimini kapsıyor. Yerel yönetimler yani belediye seçimleriyle ilgili şu an için MHP ile ortak bir çalışmamız yok." dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Bosna Hersek'e gerçekleştireceği ziyareti öncesi Esenboğa Havalimanı Şeref Salonu'nda basın toplantısı düzenledi. Toplantıda Başbakan Yardımcıları Fikri Işık ve Recep Akdağ ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu , Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci de yer aldı.

Başbakan Yıldırım, açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

90'lı yılların başında yaşanan büyük acıların izleri hala hepimizin hafızasındadır. Dolayısıyla Balkanlarda benzer bir sıkıntının, krizin, kaosun yaşanmaması için bölgedeki bütün ülkelere ortak sorumlulukla hareket etme görevi düşüyor. Türkiye olarak biz Balkanların huzuru, istikrarı için elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz.

(MGK bildirisindeki 'proje terör örgütü' ifadesi) Aslında ifade kendisini anlatıyor. Bu örgütler, kendi iradesiyle ortaya çıkan örgütler değil. Bu projeyi hazırlayan birilerinin olduğunu ifade ediyor. Birilerinin amaçlarına hizmet etmek amacıyla geliştirilmiş, yönlendirilmiş, sipariş üzere kurulmuş örgütlerdir.

yildirim

(PYD/PKK'nın kontrolündeki Suriye'nin Geleceği partisi) Bunların sürekli yer ve isim değiştirdiklerini hep söyledik. Suriye'de başka isimle karşımıza çıkıyorlar, Irak'ta başka isimle karşımıza çıkıyorlar. Ama üzerlerindeki postu kaldırınca bunların kim olduğu çok açık şekilde meydana çıkıyor. Biz bunları iyi tanırız. Hangi kılıkta, hangi isimle gelirse gelsin belki bazı dostlarımızı geçici bir süre kandırabilirler ama Türkiye Cumhuriyeti'ni ve aziz milletimizi kandıramazlar."

AA

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