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Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.05.2018 11:33 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda konuştu. Yıldırım'ın konuşması sırasında gözlerinin dolduğu görüldü. Toplantının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda 316 imza ile grup kararı alındı.

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Yıldırım, konuşmasında, "son Başbakan" olduğunu ifade ettiği sırada duygulandı.

ERDOĞAN, GRUP KARARI İLE CUMHURBAŞKANI ADAYI

Toplantının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda 316 imza ile grup kararı alındı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlere kolay gelmedik, büyük badireler atlattık.

Bi gece ansızın toplanıp Türkiye'nin kredi notunu düşürüyorlar. Seçim sürecinde AK Parti'ye zarar verme hesabı yapıyorlar. Sizin notunuzun bizim için kıymeti yok. Birliğimiz, beraberliğimiz bütün ülkemizin geleceği içindir. Sadece 81 milyonun değil, gönlü Türkiye ile beraber olan yüz milyonların umut ışığıyız.

Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23.

Belki de partimizin son grup toplantısında konuşuyorum. Rabbime hamdediyorum. Zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. Bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle, aşkla yine birlikte devam edeceğiz.

Geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis'e ihtiyaç var. Türkiye'nin bütün kazanımlarını korumaya azimliyiz.

Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı Ruhu'nun ittifakıdır. Birileri, mikroskopla Cumhurbaşkanı adayı arayabilir, halk desteği olmayanlardan medet umabilir, bizim adayımızı millet belirledi. Bu topantımızı yaptıktan sonra açıklamamızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu şekilde adayımızı duyuracağız. Yarın, adayımızın müracaatını, MHP Genel Başkanı ile ben YSK'ya gidip teslim edeceğiz.


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Okuyucu Yorumları 30 yorum
SEÇİM ZAMANI GELDİ AĞLAMAYA BAŞLADILAR YİNE
Hem parlementer sisteme köstek ol, hemde son başbakanım diye duygu sömürüsü yap! bu ne iştir arkadaş!!!!
hadiiiiii ordannnnnnnn
Sadece Adı başbakan olan son adam.
karı gibi zırt pırt ağlayanların eline düştük.
sen erkeksin ya yeter bu ulkeye
Binali Yıldırım ın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmasını canı gönülden istiyorum. İnşallah olurş
@hamza_baglama_1974 aminnnn inşallah o da olacak daha neler olacak inşallah...
demokrasi elden gidiyor ağlaması gerekir. ama o seçim yaklaştığı için ağlar malum bülent arınç abileri hep öyle yapardı. apo için methiye düzdü ,hocası için düzdü millete ayar vermede üstlerine yok. lakin bu millet artık dizi izlemekten bıktı.
AĞLA AĞLA BELKİ OY VERİRLERRR...
seçim yaklaştı mendiller gözyaşları foraaaa!!!!
seçim yaklaşıyor sular seller
aglamayı föto hocalrından ögrenmışler mılletı aldatıyorlar artık vatandaş yemıyor degiştirin taktıgınızı..
koltuk sıcak nede olsa... ama herkes geçici.. kalıcı olan Türkiye...
@serhan_demir_1975 koltuk sıcakta bay kemal 8 seçim kaybetmiş onun koltuk soğuk mu merak ettim de!!!!
biraz erkek olun be
topragaaaammm konuş hele
ben de çoooooooooooook duygulandım
kendim ettim kendim buldum şarkısına hazır olur nezaman mı?24 haziran akşamı birazını ozamana sakla daha çok ağlıyacaksınız koro halinde
Erkek adam tabiki de ağlar ama belli etmez.Sen ise sov yapıyorsun.hadi ordan.
Ağlayan Parti
Pancar eken çiftçiler ağlıyor çünkü fabrikalarını sattınız senin gözün dolsa bunun için dolardı.
ÜLKE KAN AĞLIYOR KİMİN UMRUNDA.SEN TİMSAH GÖZ YAŞI DÖKMÜŞSÜN ÇOK MU.HALKIN SESİNİ HİÇ UMURSAMADINIZ ŞİMDİ İSE DURUM ORTADA.
Tarih seni nasıl hatırlayacak iyi bilir. Yetkisiz son başbakan oluşuna mı ağlıyorsun..?
merak etme eski sistemi geri getiriyoruz.
Abbas yolcu, Enflasyon %25 oldu ona ağlıyor desem, Yook! İssizlik her geçen sene artıyor, ona ağlıyor desem, Yok! Bütçede paramı kalmadı acaba, Özelleştirip para bulacağı kurum kalmadı, Ona ağlıyor desem, yoo! Fetoya geçmiş zamanlarda aralarının iyi olduğu zamanlarmı aklına geldi acaba! Yok Yok Buldum buldum, koltuk gidiyor!
ADAMIN HASI ADAMIN DİBİ NE KOLTUK DERDİ NE MAKAM DERDİ MESUT YILMAZ GİBİ ADAMI SATMIYAN BİRLİKTE YÜRÜDÜĞÜ ARKADAŞLARINA SONUNA KADAR BAĞLI YÜREKLİ CESUR TAM BİR ASKER ALBAYRAĞIN GÖLGESİNDE BAYRAĞINA VATANINA MİLLETİNE SAHİP ÇIKAN ÇALIŞKAN BİR YİĞİT
AH BE BAŞBAKANIM MEMURLARI DA SEVİNDİRSEYDİNİZ OY ORANI YÜZDESİDAHA YUKARILARDA, DAHA GARANTİ OLURDU.HANİ SÖZ VERİLEN ŞU VERGİ DİLİMİ ADALETSİZLİĞİ GİDERİLSE, NE İYİ OLURDU DİYOR MEMURLARIMIZ.2,5 MİLYON MEMUR.AZ DA DEĞİL.AİLELERİ İLE BİRLİKTE 10 MİLYON KİŞİ YAPAR.
adama ağlaya ağlaya başbakanlığı bıraktırıyorlar. eyyyy chp ye laf edenler.başbakanınızın düştüğü duruma bir bakın.
BU SAATTEN SONRA AGLASANIZDA SIZLASANIZDA FAYDA ETMEZ BITTINIZ SIZ
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