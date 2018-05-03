Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Yıldırım, konuşmasında, "son Başbakan" olduğunu ifade ettiği sırada duygulandı.

ERDOĞAN, GRUP KARARI İLE CUMHURBAŞKANI ADAYI



Toplantının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda 316 imza ile grup kararı alındı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlere kolay gelmedik, büyük badireler atlattık.

Bi gece ansızın toplanıp Türkiye'nin kredi notunu düşürüyorlar. Seçim sürecinde AK Parti'ye zarar verme hesabı yapıyorlar. Sizin notunuzun bizim için kıymeti yok. Birliğimiz, beraberliğimiz bütün ülkemizin geleceği içindir. Sadece 81 milyonun değil, gönlü Türkiye ile beraber olan yüz milyonların umut ışığıyız.

Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23.

Belki de partimizin son grup toplantısında konuşuyorum. Rabbime hamdediyorum. Zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. Bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle, aşkla yine birlikte devam edeceğiz.