Başbakan Yıldırım'ın konuşması sırasında gözleri doldu

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin grup toplantısında konuştu. Yıldırım, konuşmasında, "son Başbakan" olduğunu ifade ettiği sırada duygulandı.
ERDOĞAN, GRUP KARARI İLE CUMHURBAŞKANI ADAYI
Toplantının basına kapalı bölümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığı konusunda 316 imza ile grup kararı alındı.
Yıldırım'ın açıklamaları:
Son Başbakan olarak ülkem ve milletim adına hepinize çok teşekkür ederim. Bugünlere kolay gelmedik, büyük badireler atlattık.
Bi gece ansızın toplanıp Türkiye'nin kredi notunu düşürüyorlar. Seçim sürecinde AK Parti'ye zarar verme hesabı yapıyorlar. Sizin notunuzun bizim için kıymeti yok. Birliğimiz, beraberliğimiz bütün ülkemizin geleceği içindir. Sadece 81 milyonun değil, gönlü Türkiye ile beraber olan yüz milyonların umut ışığıyız.
Başvuru yapmayan milletvekili sayımız 23.
Belki de partimizin son grup toplantısında konuşuyorum. Rabbime hamdediyorum. Zorlukları birlikte aşmış olmanın rahatlığı ve huzuru içindeyim. Bu yüce davayı hedefine taşımaya azimle, aşkla yine birlikte devam edeceğiz.
Geleceğin Türkiye'si için güçlü bir Meclis'e ihtiyaç var. Türkiye'nin bütün kazanımlarını korumaya azimliyiz.
Bizim çatımız millettir, bu çatı çökmez. Bizim ittifakımız aziz milletimizdir. Bu ittifak Yenikapı Ruhu'nun ittifakıdır. Birileri, mikroskopla Cumhurbaşkanı adayı arayabilir, halk desteği olmayanlardan medet umabilir, bizim adayımızı millet belirledi. Bu topantımızı yaptıktan sonra açıklamamızı kamuoyu ile paylaşacağız. Bu şekilde adayımızı duyuracağız. Yarın, adayımızın müracaatını, MHP Genel Başkanı ile ben YSK'ya gidip teslim edeceğiz.
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