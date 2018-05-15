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Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 11:49 | Son Güncelleme

Başbakan ve AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Yıldırım'ın konuşması sırasında bir vatandaşın salondaki konuşması dikkat çekti.

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, Kudüs'le ilgili açıklama yaptığı sırada bir vatandaşın konuşması dikkat çekti. Salondaki partili, İbrahim Suresi'nin 42. ayetini okudu. O anlar kameralara da yansıdı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Gazze sınırında silahı olmayan gençler, sivil insanlar kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu. 3000'e yakın yaralanan insan var.

3 günlük yas ilan ettik. Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi çağırdık. Ayrıca TBMM'de bugün, Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirilecek. Türkiye ve 81 milyon vatandaşımız Filistin'in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını bir sabotaj olarak görüyoruz. 128 ülke taşınmaması yönünde oy kullandı. Amerikan yönetimi BM'nin 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Açılış, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır.

Elçilikler ilişkileri geliştirmek için açılır. Amerikan elçiliğinin kan dökülerek açılması kaygı verici bir gelişmedir. İsrail'in linç politikasını lanetle kınıyoruz, lanetliyoruz. Filistinli kardeşlerimizin sonuna kadar yanında olacağız.

EMEKLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ

Buradan bir kez daha bu tezviratları yapanlara şunu söylüyorum. AK Parti'nin sözü senettir. Söz ağızdan çıktı mı o yerine gelir. Bunun kararı alınmıştır ve yılda 2 sefer emekli maaşı kaç para olursa olsun, bakılmadan, her bir emeklimize 1000 lira bayram ikramiyesi verilecektir, nokta. Net, eline geçen para, brüt değil, evirip çevirmeye lüzum yok.

24 HAZİRAN SEÇİMLERİ

24 Haziran tarihi bir seçim olacak. Bu seçimde 16 Nisan 2017'deki halk oylaması, yani parlamenter sistemden, cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçişi öngören anayasa değişikliğine göre ilk seçimi yapıyoruz. Seçimin en önemli özelliği, artık idaredeki vesayet kalıntıları tamamen ortadan kalkmış oluyor. 24 Haziran'da önümüze bir cumhurbaşkanlığı için sandık konacak, bir de milletvekilleri için sandık konacak. Ben vekilleri seçeyim, Ankara'ya göndereyim, vekiller aralarında toplansınlar, hükümet kursunlar meselesi yok. Orada katakullü dönüyor. Artık yeter dedi, vatandaş. Söz de benim, karar da benim. Yeni sistemde Cumhurbaşkanımızı, Recep Tayyip Erdoğan'ı seçeceğiz, 24 Haziran'da. Bu seçimin başka bir özelliği daha var. Artık güçlü iktidar sürekli istikrar dönemi başlıyor. Çünkü iktidar olmak isteyen milletin yüzde 50'den fazla oyunu almak mecburiyetinde. 'Cumhurbaşkanımızı seçelim de gerisi önemli değil' deniyor. Meclis de bu dönemde Cumhurbaşkanlığı kadar önemli hale geliyor.

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Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Kudüs Filistin

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Okuyucu Yorumları 32 yorum
BÜTÜN DİNLER İNSANOĞLUNUN DÜŞMANIDIR.
süpersin valla.aynen katılıyorum.
Bilmiyorsun böyle bir yorum yapma. Git araştır İslamiyeti ondan sonra gel yorum yap
aynen bende katiliyorum.
dinlerin hepsi insanları huzurlu yaşasın diye var, senin gibi din düşmanı yüzünden dünya böyle.
@sefa_kuzu anlayarak ve sorgulayarak araştırırsan ön yargısız olarak kabul etmezsin.. yok anlamayarak hurafelerle gözü kapalı bakarsan dindar olursun bu bütün dinler için geçerlidir.. sende araştırmadan okumadan anlamadan burda savunma..
barek Ramazan ayı Aynen ben de katılıyorum
tamda siyasal islamcılara göre malzeme: Filistin!!! anca laf anca tıraş...madem çok protesto ediyon kapasana büyükelçiliğini!!! kapatamazsınız...çünkü israilin sayesinde iktidardasınız
böyle konuşma bak ramazan geliyor İsrail den hurma ihraç ediyoruz göndermezler sonra
Sayın başbakan nezaman gerçek bir tepki gösterilecek israile hepsi laz söz artık birşeyler yapma zamanı gelmedimi? Niçin askeri anlaşmaları ticaret anlaşmalarını iptal etmiyoruz. Niçin halkı israil ürünleri için boykot çağrısı yapmıyorsunuz. Bütün marketler israil ürünleri gıdalarıyla dolu biz bu kadarmı aciz kaldık?
Bunlar hep şov. İcraat yok
incirliği kapat sen önce sonra kına
Allah'ım gözlerim yaşardı sen müslümanlara yardım eyle
TBMM de yanındayız demekle iş bitmiyor , konusmakla olmaz , yas ılan etmek cozum degıl yaptırım yapılması gerekıyor. Dunya Islam orgutunu bosuna mı kurdunuz bı ıse yarasın.
tekkeye çevirmişler meclisi
suud kralına da yas ilân etmiştik,susdî arabistan ABD nin yanında ve 80milyar dolarlık silâh anlaşması yaptı.Kimle dansettiğinizi bilmezsseniz ortadoğu ABD nin eyaleti olur.
Mavi Marmara daki gibi satmayın o 60 şehidide sizede seçim için propaganda aracı çıktı
işte şimdi tam zamanı israilin erdoğana verdiği madalyayı israilin yüzüne çarparak iade etmesidir,israille o kadar olaylar oldu van münitler vs ama bir türlü o madalyayı erdoğan iade etmedi buda çok manidar değil mi sn erdoğana sormak lazım.
@horus_15 Hahahaha yahu dünyadan haberiniz yok çıkmış burada ahkam kesiryorsun! Mavi Marmara katliamı ve Erdoğanın VAN MUMINT çıkışı, sonra israil ile bir takım kararlar aldık demesine müteakip israil ile ticari anlamda yıllık %14 büyüme söz konusu.
Din üzerinden oy devşirme taktiği bugüne kadar iyi sonuçlar vermiştir. Ancak gerçek dindarlığın gerekliliklerini yerine getirilmediği sürece halk gereken cevabı sandıkta verecektir.
demek ki neymiş israil kimseyi iplemiyor dünyayı takmıyorlar sizinde burda atıp tutmanız çokda önemli değil suriyeye nasıl girdiyseniz israilede girin yok diyorsanızda boş boş konuşup gündem yaratmaya çalışmayın
kudüs simsarları kudüs sömürücüleri düşmüş yine ortalığa..israilin kudüsü işgali bu dolandırıcılara malzeme olarak yarıyorr....
HİKAYE ANLATILIYOR YILLARDIR....
CB adayınızın ve parti başkanınızın İsrail ile olan ilişkilerini bir inceleyin ilk önce.!!!
YALAKALAR TOPLULUĞU
Sayın Başbakandan Daha iyi Konuşmuş .. Bizim Siyatçilerin Yaptikları tek Şey Kınamak .. Yazıklar Olsun
sadece lanetleme kınama gibi sözlerle insanların gözüne icratci gözükmek ama ateş düştü yeri yakar miş beylere de Sow yapmak kalıyor
Bunlarin alayı böyle .ancak ayet okuyup,beddua ederler meydanlarda toplanip protesto ederler,üçbes abd israil bayrağı yakip,coco cola içmeyip,yan üretimi fantaya geçen sığırlar toplulugu. icraat lazım icraat adamlar takir takır insan öldürürken bunlar sadece bayrak yakıyor. anlaş filistinle bağlansınlar turkiyeye nasıl ayar veriyoruz orda yahudiye...
Hacı İsrail i koruyan Malatya Kürecikte ki Radar Üssü ne iş? Bırakın artık lafı. Kapatın bakalım görelim çapınızı
16 yıldır hep aynı hikaye Laiklik elden gidiye takke yasa diyen AK partiyi çılgınca savunan amcayı dinleyin ülkenin ne durum da olduğunu anlayın 24 haziran milat olacak.
giyin kefeninizi ak gençler yallah filistine ölürseniz şehit olursunuz zaten dininiz böyle demiyor mu neden korkuyosunuz ?
EN BAŞTA BİZ TÜRKİYE İSRAİL İLE OLAN İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRELİM...
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