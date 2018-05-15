Başbakan Yıldırım'dan Kudüs açıklaması

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. Başbakan Yıldırım, Kudüs'le ilgili açıklama yaptığı sırada bir vatandaşın konuşması dikkat çekti. Salondaki partili, İbrahim Suresi'nin 42. ayetini okudu. O anlar kameralara da yansıdı.

Yıldırım'ın açıklamaları:

Gazze sınırında silahı olmayan gençler, sivil insanlar kararı protesto ettiler. Barışçı bir gösteri yapan mazlum Filistin halkına kurşun yağdıran İsrail'i şiddetle, lanetle kınıyoruz. Aynı şekilde, bölgede barış iklimine benzin döken Amerikan yönetimini de kınıyoruz. Şu ana kadar 60 civarında kardeşimiz şehit oldu. 3000'e yakın yaralanan insan var.

3 günlük yas ilan ettik. Washington ve Tel Aviv büyükelçilerimizi çağırdık. Ayrıca TBMM'de bugün, Kudüs meselesi üzerine özel bir oturum gerçekleştirilecek. Türkiye ve 81 milyon vatandaşımız Filistin'in haklı davasına bugüne kadar sahip çıktığı gibi bundan sonra da sahip çıkmaya devam edecek. Bu kurşunlar insanlığın vicdanına atılmış kurşunlardır. Amerikan elçiliğinin Kudüs'e taşınmasını bir sabotaj olarak görüyoruz. 128 ülke taşınmaması yönünde oy kullandı. Amerikan yönetimi BM'nin 128 ülkenin iradesini yok sayarak bu yanlış kararında ısrar etti, sonuç 60 insanın hayatı, binlerce insanın yaralanması. Açılış, Müslüman kanı dökülen bir gün olarak tarihe geçmiş bulunmaktadır.