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Başbakan Yıldırım' dan Maltepe' deki baba vahşeti için inceleme talimatı

POLİTİKA HABERLERİ | 06.01.2018 11:54 | Son Güncelleme 5 saat önce

ANKARA(DHA)Başbakan Binali Yıldrırım, İstanbul Maltepe' de bir babanın 2 ve 4 yaşındaki kızlarını pompalı tüfekle öldürmesinin ardından annelerinin iddiaları üzerine kamu görevlilerinin ihmali olup olmadığının araştırılması için inceleme başlatılması talimatını verdi. Müfettişler, annenin hangi makamlara ne zaman başvuruda bulunduğunu ve hangi işlemlerin yapıldığını tek tek inceleyerek rapor halinde Başbakan'a sunacak. Herhangi bir ilgisizlik, ihmal ve kusurun tespit edilmesi halinde incelemenin soruşturmaya dönüştürülebileceği belirtildi. Baba Ali Yardım'dan ayrılma sürecinde olan ve sığınma evinde kalan anne Dilek Yardım, defalarca savcı ve polise başvurduğunu ama uzaklaştırma kararı aldıramadığını söylemişti.

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