Başbakan Yıldırım'dan son dakika 'KHK' ve bedelli askerlik açıklaması

Son Başbakan olarak tarihe geçecek olan Binali Yıldırım, Anadolu Ajansı'nın Editör Masası'nda gündeme ilişkin soruları cevaplandırdı. Yıldırım'a OHAL ve bedelli askerlik de soruldu. OHAL'in yeni kabinenin pazartesi açıklanması ile tamamlanacağını söyleyen Yıldırım, yarın son KHK'nın da çıkacağını söyledi.
BEDELLİ ASKERLİK SORUSUNA YANIT
Bedelli askerlikle ilgili soruya ise Yıldırım şu yanıtı verdi:
Yeni hükümet açıklanacak, önündeki birçok gündem maddesinden bir tanesi de bu olacak.
Sıkıntı, ülkemizin en büyük kaynağı olan, enerjisiyle, heyecanıyla bu gençlerimizin önündeki belirsizliği ortadan kaldırmak. Yapmamız gereken bu. O yüzden Silahlı Kuvvetler, Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı, hükümet bu konuyu birlikte ele alıp kapsamlı bir çözüm üretilecek mutlaka.
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