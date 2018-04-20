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Başbakan Yıldırım: "(Darbecilerle ilgili kararı) Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 14:01 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "(Darbecilerle ilgili kararı) Yunanistan bizim komşumuz, dostumuz bir ülke. Bizim düşmanımızın Yunanistan'ın da düşmanı olması gerektiğini düşünüyoruz. Böyle davranması gerektiğine inanıyoruz."

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