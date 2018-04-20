Lavrov'dan S-400 açıklaması: ABD, Türkiye'ye şantaj yapıyor
Trump'la Putin arasında skandal 'fahişe' konuşması
CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı belli oluyor! Tarih verildi
Son dakika! Iğdır'da patlama! Ölü ve yaralılar var
Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce ile görüşecek
24 Haziran 2018 seçiminde cumhurbaşkanlığına kimler aday oldu?
24 Haziran seçiminde Cumhurbaşkanlığı pusulası nasıl olacak?
İğrenç olay! Kediye tecavüz etti
Bu nasıl tarz? Onu gören şaşıp kaldı
15 yeni üniversite kurulacak! İstanbul, Gazi ve İnönü üniversiteleri bölünecek
Kötü haberler peş peşe geldi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Samsung Galaxy S10'da büyük eksik
Porno yıldızları bedava Bitcoin dağıttı!
Okuyucu Yorumları 0 yorum