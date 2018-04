Başbakan Yıldırım: “Demokrasiye darbe vurmak isteyenler bunu başaramayınca ekonomi üzerinden yeni bir faaliyet içerisine girmiş gözüküyor”

“Gebze Teknik Üniversitesi’nin gözle görülür mesafe alması tesadüf değil”

Gebze Teknik Üniversitesi’nin dört yıl önce kurulmasına rağmen gözle görülür bir mesafe kat ettiğini vurgulayan Başbakan Binali Yıldırım, “Gebze Teknik Üniversitesi’nin dört yıl içerisinde bu kadar gözle görülür mesafe almasının tesadüf olmadığını anlatmak istiyorum. Bulunduğu yer önemli. İstanbul tarafında beş tane OSB, Kocaeli tarafında 13 tane OSB toplam 18 tane OSB ortasında bulunan, yarım saatten az bir sürede buralara erişebilen bir üniversite. Sanayi ile üniversite işbirliği biz öğrenciyken de konuşulan bir şeydi. ‘Efendim, üniversiteler ile sanayi arasında işbirliği yok.’ Ben de teknik üniversite mezunuyum. Yabancı değilim bu mevzuya. Ama gerçekten o zaman sanayi ile üniversite arasında hiçbir temas yoktu. Hem fiziki olarak hem de zihni olarak. Birbirinden iki ayrı dünya. İdeal şartlar altnda alınan bir üniversite öğrenimi bir de gerçek şartlar altında mücadele eden sanayi sektörü. İdeal şartlar, fanus içerisinde dezenfekte ortamda yaşamaktır. Böyle bir dünya yok. Ancak erken doğan bebekleri koyuyorlar. Bir iki ay orada duruyor herhangi bir zarar görmemesi için. Ama hayat özel sektörüyle, üniversitesiyle, sanat camiasıyla her türlü fırsata da her türlü tehdide de açıktır. Ayakta kalmak için her alanda mutlaka var olmalıyız. Mücadele etmeliyiz. Biz o yıllarda okurken üniversitede staj bulamazdık. Staj yapacağız mühendislik okuyoruz. Staj yapmadan mezun olamıyoruz. Onun yüzünden mezuniyetin gecikme ihtimali doğuyor. Riski doğuyor. Niye sanayiciler stajyeri yük olarak görüyor. ‘Onunla mı uğraşacağım. Gelecek işçilerin de aklını karıştıracak. Huzurumuzu bozacak bizi meşgul edecek’ diyor. Bunlar yaşanan şeyler. Para pul istemiyoruz yeter ki tezgahlara bakalım, okuduklarımızla gördüklerimiz birbirine uyuyor mu onu görelim. Burs kredi zaten yok. Onlar hak getire. Yani 100 kişi müracaat ediyor 5 kişi kredi zor alıyor. Devlet bursu zaten yok. Buraya giren her öğrenci adımını attığı anda 200 ila 2 bin lira arasında bursu hazır diyor. Ne güzel imkan. Keşke bugünlerde okusaydık. Geçen bir kamyoncunun bana dediği gibi, ‘Geldim 70 yaşıma. Keşke sen bizim zamanımızda Ulaştırma Bakanı olsaydın’ diyor. Keşke demekle olmuyor. Bulunduğumuz her zaman neyse sorumluluğumuz var. O zamanı dolu dolu geçirmemiz lazım. Şu anda zaman paradan daha önemli. Bunu aklınızdan çıkartmayın. Öğrencilikte bunun hesabı pek yapılmaz. Sizi geleceğe hazırlayan yıllar bu yıllardır. Mezun olduktan sonra pek fazla fırsatınız olmayacak. Kendinizi geliştirmek için çok fazla zamanınız olmayacak. O yüzden iyi şekilde kendinizi geliştirin. En az bir yabancı dili konuşacak şekilde kendinizi hazırlamanız lazım. Dünya artık bugün küresel köy haline geldi. Bugün her türlü olay, her türlü bilgi her an akıyor. Dünyada yaşayan ister gelişmiş ister gelişmemiş ülke olsun her ülkedeki olay bir başka ülke tarafından biliniyor. Ona göre tepkiler ve kamuoyu oluşuyor. Sanal gerçeklik diye bir şey var. Sanayi 4.0 var. Bunlar bütün üretim alışkanlıklarımızı değiştirecek” ifadelerine yer verdi.