HABER

Başbakan Yıldırım, Deniz Baykal’ın kızı ile görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.02.2018 23:13 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Başbakan Binali Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.
Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgilere göre Başbakan Yıldırım, Almanya’da tedavisi devam eden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın kızı Aslı Baykal ile görüşerek, sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Yıldırım’ın, Almanya ziyareti kapsamında Baykal’ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etmek istediği ancak doktorların, enfeksiyon riski nedeniyle müsaade etmediği öğrenildi.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Zeytin Dalı Harekâtında kritik gelişme! Afrin'den şok görüntüler...

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Askerler içeri girince inanamadı! 8 katlı, yüzme havuzlu PKK sığınağı

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

Helin Palandöken davasında skandal! Yanlış sanık getirdiler

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

İstanbul'da hareketli dakikalar! Ortalık bir anda karıştı

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

'Erdoğan'a ana avrat sövüyorum, Türk bayrağından iğreniyorum'

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Yıldız Tilbe çileden çıktı: Biri bana tecavüz etse öldürürüm...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Alman mevkidaşı Gabriel ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, Kırgız mevkidaşı Abdıldayev ile bir araya geldi

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Almanya Dışişleri Bakanı Gabriel’den Deniz Yücel açıklaması

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Bakan Kaya: Algı operasyonuyla, terör örgütlerine sahip çıkmaya çalışılıyor (3)

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Milletvekili Fırat Adıyaman’da bir dizi temaslarda bulundu

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

Başbakan Yardımcısı Şimşek: AK Parti hükümetleri zamanında Türkiye yüzde 5.7 büyümüş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.