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Başbakan Yıldırım: "Dini hayatımızın korunmasında elbette Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve size (müftüler) çok önemli vazifeler var. Ancak bu konu sadece Diyanetin değil, bütün toplumsal kesimlerin vazifesidir. İlim geleneğinin onaylamadığı tahrifata karş

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 16:58 | Son Güncelleme

Başbakan Yıldırım: "Dini hayatımızın korunmasında elbette Diyanet İşleri Başkanlığımıza ve size (müftüler) çok önemli vazifeler var. Ancak bu konu sadece Diyanetin değil, bütün toplumsal kesimlerin vazifesidir. İlim geleneğinin onaylamadığı tahrifata karşı çok ama çok dikkatli olmalıyız. İlahiyat fakültelerimiz, sivil toplum örgütlerimiz, imam hatiplerimize de önemli görev düşüyor. El ele vererek sorunlarımızı birlikte çözeceğiz."

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